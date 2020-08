Se billederne: Statsministeren besøgte politistation og bymidte

Statsministeren fik da også et klart svar, da hun spurgte to politibetjente fra efterforskningen, hvad de største forandringer har været i de henholdsvis 11 og 14 år, de har været ansat i politiet:

- Der er færre ressourcer, og volden er generelt blevet grovere. Vi oftere ser sager med brug af pistoler og knive, og der er generelt større voldsparathed. Sprogbruget og tonen er desuden blevet grimmere og hårdere over for politiet, svarede de to medarbejdere på politistationen.