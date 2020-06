Se billedserie Tusindvis af mennesker gjorde det til en særdeles livlig pinselørdag i Køges gader og stræder, hvor der var livemusik, markedsdag og fyldt til randen på caféerne og restauranterne. Forude venter en sommer, hvor byens handelsliv nok håber på mere af det samme. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billederne: Spirende optimisme da byen »genåbnede«

Køge - 02. juni 2020
Af Anders Fallesen

- Det er godt nok dejligt at se så mange mennesker i gaderne, konstaterer en familiefar, netop som han forlader Nørregade og får øje på det propfyldte torv.

En tanke og glæde, som han givetvis deler med tusindvis af mennesker denne solbeskinnede lørdag i pinsen, hvor byens gader, stræder og torv er fyldt til bristepunktet med cafégæster, handlende og isspisende familier. Den spirende optimisme mærkes flere steder; hos Kaffekælderen i Brogade er der rygende travlt i de historiske omgivelser, hvor alle borde er optaget; det samme er tilfældet ovre i Hugo's Gaard på den modsatte side af gaden.

Her uddeles armbånd, så arrangørerne kan holde øje med, hvor mange publikummer der følger årets første koncert i gården, når Køge All Stars spiller op.

Hugo's Kælder har godt gang i salget af fadøl, og generelt nyder beværtningen at kunne tilbyde livemusik igen, fortæller Hugo's-bestyrer Rasmus Birkedal:

- Og jeg må sige, at folk generelt er gode til at overholde retningslinjerne med afstand og håndsprit, siger Rasmus Birkedal, hvis ølkælder nu har været åben i to uger, og som er kommet godt fra land efter genåbningen.

Kanoudlejning åbner igen På turistkontoret i Visit Køges lokaler i Vestergade har turistkonsulent Kirstine Christiansen ligeledes ganske travlt denne lørdag. Særligt uddeling af brochurer om områdets herligheder er et hit, fortæller hun.

Kirstine Christiansen og resten af Visit Køge gør nu klar til en sommer, hvor det forhåbentlig bliver moderne og populært at være turist i egen by.

- Der er især stor efterspørgsel på gode cykel- og vandreruter, særligt omkring Køge Ås, forklarer turismekonsulenten og fortsætter:

- Samtidig er der også mange, der gerne vil på byvandringer. Både lokale og folk fra oplandet. I går (fredag, red.) var der blandt andet nogle fra Haslev forbi for at hente brochurer til sommerferien om netop byvandringerne. Og så gør vi desuden klar til at genoptage udlejningen af kanoer, som ellers har ligget stille siden 2015, fortæller hun om de tilbud, som lokale og nationale turister vil kunne kaste sig over i de kommende måneder.

Bolden ruller igen Ovre på Bar Slap A' i Nørregade har et par håndfulde HB Køge-fans trodset pinsesolen og søgt ly i det mørke barlokale. Klokken 14.00 sparkes kampen mellem HB Køge og Hvidovre i gang på det gabende tomme Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark, hvor NordicBet-ligaen genoptages efter den ufrivillige pause.

- Der er lige så mange tilskuere, som der er normalt, konstateres det spydigt fra en barstol, mens en anden fremhæver, at der nu altså plejer at være fin stemning på lægterne, og at det langtfra bliver lige så fedt denne lørdag.

Næstformand i HB Køges fanklub, Svanerne, Thomas Larsen, savner da også at være til stede på stadion til bold og bajere, fortæller han fra første række foran tv'et. Her har han dækket op med øl og sidder klar i HB Køge-trøjen:

- Jeg plejer jo at sælge fadøl i boden ovre i fanklubbens hjørne, og dem var der nok blevet solgt mange af i dag med det dejlige vejr, siger Thomas Larsen, inden han igen sætter sig til rette og kigger mod skærmen, hvor HB Køge hurtigt kommer bagud, men heldigvis får reddet et vigtigt point hjem mod bundholdet Hvidovre.

Efter et par måneders samfundsnedlukning mærker man optimismen igen, hvad enten det i de travle handelsgader, byens vandhuller eller blandt fodboldfansene.

For handelslivet i den historiske bymidte er endelig godt besøgt igen, livemusikken spiller i Hugo's Gaard, og bolden ruller igen i Køge Idrætspark.