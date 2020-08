Se billederne: Pop-up coronatest gav lang kø

Her kunne de lokale borgere stille sig i kø for at blive testet helt uden at skulle bestille tid på forhånd. Det benyttede mange sig af, og derfor trak den midlertidige test mange mennesker til parkeringspladsen ved det gamle plejehjem på Møllevej, hvor køen strakte sig flere hundrede meter, og nogle af de fremmødte havde stået i kø i en halv time.