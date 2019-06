Se billedserie Den radikale partileder, Morten Østergaard, lagde torsdag eftermiddag vejen forbi Hastrupskolen i Køge for at hilse på nogle af Mints tidligere, og formentlig kommende, klassekammerater. Han roste dem for deres »opråb« i kampen for at få klassekammeraten tilbage til Danmark efter hendes udvisning for knap ni måneder siden. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Partileder besøgte Mints klassekammerater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Partileder besøgte Mints klassekammerater

Køge - 27. juni 2019 kl. 15:34 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bevæbnet med to fyldte skåle slik entrerede den radikale partileder, Morten Østergaard, ved 13-tiden torsdag eftermiddag klasselokalet, hvor en af Hastrupskolens modtageklasser, spændt sad og ventede på den prominente politikers ankomst.

Morten Østergaard besøgte skolen i Køge, hvor den nu 14-årige thailandske pige, Mint, gik, indtil hun blev udvist af Danmark den 8. oktober sidste år og derfor måtte rejse tilbage til hjemlandet.

Men denne torsdag var der anledning til smil og glade selfies i modtageklassen ved besøget, hvor DAGBLADET var med.

For efter de netop afsluttede regeringsforhandlinger ligger det nu fast, at Mint kan komme tilbage til Danmark igen. Disse glædelige nyheder ville Radikale Venstres partileder gerne tale med Mints tidligere - og kommende - klassekammerater om.

Efter at have snakket om alt fra regeringsforhandlinger til sommerferieplaner spurgte Østergaard så, om de mon glædede sig til at komme tilbage i skole efter sommerferien.

- Ja, for så håber jeg, at Mint også er kommet tilbage. Det glæder jeg mig meget til, lød det prompte fra en pige, der sammen med sine kammerater hver fredag siden afskeden med Mint har sendt Snapchat-beskeder til hende for at fortælle.

Blot for at fortælle, at de savner hende, og at de håber hun snart kan vende hjem.

Morten Østergaard kan dog ikke love, at det vil ske lige med det samme. Det til trods for, at det siden udvisningen har været et klart ønske fra Radikale Venstre at bringe Mint og de 69 andre børn, der er blevet integrationsvurderet fra 2016 og siden udvist af Danmark, tilbage.

- Men vi skal gøre, hvad vi kan for, at det kommer til at gå så stærkt så muligt, sagde Østergaard og sendte derefter en tak af sted til Mints venner fra Hastrupskolen.

- I har været så seje, og I har kæmpet for jeres ven. Det har betydet rigtig meget, at I har været med til at sætte fokus på sagen. Nogle gange kan man være uenige i noget, og I har brugt jeres demokratiske ret til at gøre opmærksom på det ved at kæmpe for jeres ven. I kan klappe jer selv på skulderen, fordi I har været med til at få ændret reglerne, sagde Morten Østergaard til eleverne, der blandt andet tidligere har besøgt ham på Christiansborg for at tale Mints sag.

Se DAGBLADETs billeder fra seancen oven for og læs mere i papir- og E-avisen fredag.