Se billederne: På opdagelse i den nye bydel

Køge - 11. august 2021

Op mod 2.000 boliger i alle afskygninger med en grøn fælled som bankende hjerte. Stationsnært, med bæredygtigt, varieret boligbyggeri, hvor håbet er, at direktøren og kontanthjælpsmodtageren kan bo side om side.

Det skorter ikke på ambitioner, når talen falder på det længe ventede Herfølge Vest-projekt, der i løbet af det kommende årti ventes at tage fart på vestsiden af Herfølge Station.

Og interessen er stor.

I hvert fald bedømt ud fra at i omegnen af 150 borgere, lokalpolitikere og forvaltningsfolk i de tidlige aftentimer tirsdag deltog i en byvandring rundt i området, hvor bydelen skal skyde op.

Borgmester Marie Stærke (S) bød velkommen inden afgang fra forsamlingshuset Lille Syd, hvor filmmanden Peter Aalbæk har hjemme. Her forklarede borgmesteren, at udviklingen af Herfølge Vest muliggøres i kølvandet på den seneste revision af Fingerplanen, hvor Herfølge blev koblet på. Og der er unægtelig stort potentiale for udvikling i området, mener hun.

- Der er flere, som deler de visioner, og der har været en rigtig god dialog mellem grundejerne, Herfølge Borgerforening og kommunen. Og det er vigtigt at sige, at der ikke sættes nogen punktummer nu, for høringen er i gang, og vi vil meget gerne høre fra borgerne, sagde borgmesteren.

Fokus på trafikken På gåturen blev der ad flere omgange stillet spørgsmål til, hvordan fremtidens trafiksituation vil se ud, såfremt en omfartsvej til Stevns skal anlægges i området.

Dertil kom bekymringsspørgsmål om, hvordan Søllerupvej, Bjergvej og Svansbjergsvej vil skulle håndtere en markant øget mængde trafik, når flere tusinde tilflyttere strømmer til og givetvis bringer mange biler med sig.

Svarene på begge dele fra forvaltningsfolkene og udvalgsformand Erik Swiatek var, at der netop nu ikke er klare svar. Det skal fremtidige trafikanalyser klarlægge, ligesom omfartsvejens linjeføring på ingen måde er fastlagt endnu, fremhævede Erik Swiatek.

Vil begrænse asfaltmængden Malene Wilhjelm, byplanlægger i Teknik- og Miljøforvaltningen ledte an på rundturen i området.

Hun fortalte, at de nærmere perspektiver i trafikafviklingen og asfaltbehovet skal granskes nøje. Hun slog samtidig fast, at et af målene med Herfølge Vest er, at der skal være et minimum af nye asfalterede veje, men at gang- og cykelstier samt let adgang til kollektiv transport skal være udgangspunktet .

- Selvom vi stiler efter det, må vi også konstatere, at folk kører i biler, at der skal vareleverancer til området, og at der af og til er nogle, som skal hentes i en ambulance. Derfor vil der skulle være asfalt i et eller andet omfang. Der skal desuden kigges nærmere på broerne (ved Søllerupvej og Svansbjergvej, red.). Når kommuneplanen formentlig er vedtaget i slutningen af året, er næste skridt, at der skal igangsættes en trafikanalyse, som skal gå mere i dybden, sagde Malene Wilhjelm.

Hun tilføjede ligeledes, at målet med byudviklingen ikke er at skabe en helt ny by.

- Det er derimod at skabe en ny bydel, der integreres i det eksisterende Herfølge. Det er det, vi planlægger efter, og der vil derfor skulle sikres sammenhæng med resten af byen. Det betyder, at der skal være forbindelse over jernbanen ved Herfølge Station, sagde hun, da forsamlingen stod ved netop stationen.

Fælleden - det grønne hjerte Ifølge Malene Wilhjelm er en anden helt overordnet vision, at der skal skæres ned på private fællesarealer, men at den store fælled centralt i bydelen vil blive det bankende, grønne hjerte, hvor børnene leger, og hvor beboerne mødes i nyttehaver og andre rekreative tiltag.

- Fælleden bliver hjertet og skal åbne bydelen op mod skoven og udgøre midten af området, mens boligerne opføres på randen, sagde byplanlæggeren, inden gåturen fortsatte tilbage mod Peter Aalbæks domicil og økologiske landsbyfællesskab.

Og her satte netop Peter Aalbæk ord på nogle af sine drømme for Herfølge Vest. Han håber, at rig og fattig kan bo side om side, at gammel og ung kan blive naboer, og at der vil være højt til loftet, forklarede han:

- Friheden skal være i hovedsædet for den enkelte borger. Så længe, at man accepterer, at friheden altså også gælder for alle andre, for her skal være plads til alle, sagde han og fortsatte:

- Og så håber jeg, at de, der vil bo her, får fingeren ud og skaber og giver noget til andre. I stedet for at kræve og forlange, at kommunen og andre skal levere det, sagde han og ytrede ønske om, at den sunde fornuft skal være dominerende i området.

Han nævnte som eksempel, at der bør være så kort fra have til mave som overhovedet muligt.

- Hvorfor skal bondens grise køres til Jylland, slagtes og pakkes og så tilbage hertil? Hvis vi kunne blive bedre til at udnytte mulighederne lokalt, ville det give en bedre pris for både producent og konsument. I det hele taget håber jeg, vi kan blive bedre til at tage, hvad der ligger foran os. Dét er sund fornuft, sagde Peter Aalbæk, mens der blev serveret grillpølser og fadøl i baggrunden.

- Og lad nu være med at være så tilbageholdende. Kom ind og få en pølse og en øl, udbrød filmmanden.

For i Herfølge Vest kommer man hinanden ved, var budskabet.