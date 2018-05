Se billedserie Juppe bliver scannet af dyrlæge Nina Diers.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Ny teknologi hjælper dyr tilbage på poten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Ny teknologi hjælper dyr tilbage på poten

Køge - 13. maj 2018 kl. 05:49 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man ser tydeligt nålen på røngtenbilledet, som dyrlæge Nina Diers lægger frem. Som en lige streg sidder den midt i svælget, og der er ingen tvivl om, at oplevelsen har gjort ondt.

Katten Baily blev indlagt som akut weekend-patient på Ølby Dyrehospital i Køge og blev her taget imod af dyrlægen, der straks gik i gang med at undersøge, om ejerens mistanke til, at katten havde slugt en nål holdt stik. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Ejeren havde set, at der lå nål og tråd på gulvet. Baily havde siddet med hovedet ned over sysagerne, og da den kort efter løftede hovedet igen, var nål og tråd væk. Efterfølgende havde den svært ved at trække vejret, så besværet ud og ville ikke spise noget, fortæller Nina Diers, som er indehaver af Ølby Dyrehospital.

Hun tog derfor et røntgenbillede af Baily.

- Der kunne vi se en fin nål på tværs i halsen. Den havde nok spist tråden først, katte er jo fascineret af tråde, men så havde tråden en nål for enden. Tråden var røget ned i mavesækken, men nålen var blevet siddende i halsen. Vi måtte derfor først forsigtigt operere nålen ud, og derefter kunne vi få snoren med op fra mavesækken. Men det er svært at komme til i halsen på en kat, siger Nina Diers.

Dyrehospitalet har alt i moderne udstyr, her er blandt andet fire operationsstuer, så alle fire dyrlæger kan operere på en gang. Den ene af operationsstuerne er netop blevet indrettet med en såkaldt ICU, der er en forkortelse af 'intensive care unit'.

- Det er et enhed, som man bruger til kritiske patienter. Det kan være patienter, der har brug for iltterapi, eller som ikke kan opretholde deres egen kropsvarme. Der er mange sygdommen, der forårsager, at man har brug for at blive overvåget. Det gælder både ved sygdom eller tilskadekomst, for eksempel en påkørt kat, der har kollapset en lunge, en gammel hund med hjertesvigt eller en lille hundehvalp med diarre, som må ligger med væskedrop på grund af livstruende væskemangel. Buret er indrettet varme i bunden, som man kan indstille. Der er ilt-terapi, så man kan tilføre højkoncentreret oxygen direkte, og sug, så man ikke udleder en masse i rummet, men kan man fjerne dårlig lugt fra hunden, så den ikke skal sidde i sin egen stank, forklarer Martin Vedel, mens han viser rundt på hospitalet.