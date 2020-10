Se billedserie Eleverne fra Holmebækskolen i Herfølge deltog ligesom børn landet over i skolernes årlige motionsdag, som fandt sted fredag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Motionsdag med klimadans, fællesskab og verdensmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Motionsdag med klimadans, fællesskab og verdensmål

Køge - 09. oktober 2020 kl. 15:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Iført farverigt idrætstøj bevæger eleverne i 3.A på Holmebækskolen i Herfølge sig fra side til side i takt med musikken. Først løfter de deres hænder over hovedet, inden de strækker dem ud til hver side og drejer rundt om sig selv, ligesom en flyver.

- Og så flyver vi. Men husk, lad være med at flyve. Tag toget i stedet for, lyder det kækt fra elevernes idrætslærer Christian Hansen.

Han står for dagens klimadans i Holmebækskolens store gymnastiksal, hvor eleverne som en del af den årlige motionsdag skal lære en dans til sangen »Ingen plan b«, som den unge Liva vandt årets MGP med.

Hendes sang handler ligesom elevernes dans om klimaet, og da børnene har været igennem dansen et par gange, hiver deres idrætslærer en planche frem om klimaet. Christian spørger eleverne om, hvad man skal gøre med pastik. Skal det smides i naturen eller i skraldespanden? Og hvad sker der, hvis vilde dyr spiser plastikken eller får et stygge tyggegummi i halsen?

- De dør, svarer en af eleverne.

Dan en blæksprutte Mange kan sikkert huske deres egne motionsdage i folkeskolen, og for en del har det formentlig handlet mest om at dyrke motion. En løbetur i skoven eller boldspil på boldbanerne.

I dag har Skolernes Motionsdag ligesom faget idræt ændret sig. Det er blevet et læringsfag med en høj grad af fællesskab, hvor det ikke kun handler om at bruge kroppen og få flere unge til at dyrke idræt, fortæller Christian Hansen.

- Det handler også om, at børnene skal lære, hvad sundheden betyder for deres krop og sind, så de får en forståelse for, hvorfor idræt er vigtigt, forklarer han.

Mens nogle af eleverne på Holmebækskolen danser klimadans, kaster andre sig ud i mere akrobatiske discipliner med kropsbevægelser. I grupper kommer børnene forbi opstillede poster på skolen, hvor de møder på nogle af de 17 verdensmål. Eksempelvis målet »afskaf fattigdom« og så var det op til eleverne at lave et trygt hjem med deres kroppe.

En anden gruppe stødte på »livet i havet« og fik opgaven at danne en blæksprutte.

Stor betydning Generelt gør Holmebækskolen meget for at inkludere FN's 17 verdensmål i undervisningen, fortæller Christian Hansen, og på den årlige motionsdag har skolen valgt at kombinere de klassiske discipliner som løb med mere moderne tiltag, som eksempelvis klimadans og kropsbevægelse.

Spørger man idrætslærerne, betyder idræt, motion og fællesskab endnu mere for eleverne i disse coronatider.

- Det betyder mere i år. Jeg kan mærke, at klasserne nyder at komme herned i hallen og give den gas. Det har de manglet i de måneder med corona. Børnene kan mærke, at det giver dem overskud i både krop og sjæl at bevæge sig, ligesom det styrker fællesskabet, påpeger Christian Hansen.