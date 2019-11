Se billedserie Relativt mange havde trodset regnen for at indvie den nye bane, inklusiv klubbens ungdomspillere, som skulle i kamp bagefter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Se billederne: Kunstgræs giver fri bane for fodbolden i Bjæverskov

Køge - 18. november 2019

- Hvis processen var en fodboldkamp, så var vi ude i forlænget spilletid nu.

Trods tæt regn fik Jacob Jørgensen smilene frem hos de relativt mange fremmødte. Formanden for den lokale fodboldklub IF Frem Bjæverskov Fodbold var en glad mand lørdag eftermiddag, da han sammen med flere politikere officielt kunne indvie områdets længe ventede kunstgræsbane.

Her var omkring 100 mødt frem, de fleste med paraplyer, og ved indvielse stod også flere af klubbens ungdomsspillere klar til at indtage banen efter dagens taler.

Jacob Jørgensen takkede først og fremmest de lokale politikere for deres arbejde med at få etableret kunstgræsbanen.

- Der har været nogle bump undervejs, men nu har vi fået et flot resultat, og jeg vil også takke forvaltning, selvom det har taget lang tid at gøre banen klar i sidste ende, siger formanden.

Takkede for tålmodighed På det våde græstæppe af gummi var der i dagens anledning stillet en pavillon op for at give en smule ly for regnen. Herunder var der fundet to grønne mælkekasser frem, som bar to store højtalere, så alle kunne høre dagens talere.

I sin tale havde Jacob Jørgensen også rosende ord med til fodboldklubbens frivillige for deres tålmodighed.

- Vores baner har de seneste år både været lukket på grund af regn og tørke, men nu er vi klar til at kunne spille fodbold nærmest året rundt. Det vil uden tvivl gøre det endnu sjovere at være en del af vores forening, vurderer Jørgensen.

Udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF)

indviede den nye kunstgræsbane med et par straffespark.

Trods de glatte sko var DF en enkelt gang tæt på at score.

Foto: Jens Wollesen



Uden røde kort Også blandt politikerne erkender man, at vejen til den færdige kunstgræsbane har været lang og med flere bump.

- Men et stærkt lokalsamfund med stærke repræsentanter i byrådet har kæmpet og overbevist et enigt byråd om, at det her var det rigtige, pointerer Anders Ladegaard Bork (DF), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Han glæder sig over den gode dialog med kommunens fodboldklubber.

- Køge Kommune råder nu over seks af disse baner, og næste gang er det Ejby, som står for tur. Anlægsrækkefølgen er bestemt i samarbejde med fodboldklubberne selv, og jeg er stort af, at det har kunne lade sig gøre at gå så demokratisk mindeligt til værks uden hovedstød og røde kort, lyder det fra DF'eren.

Til lørdagens indvielse var der sørget for gratis pølser,

øl og sodavand.



Brændte straffespark Formanden for kommunens Teknik- og Ejendomsudvalg var også med til at indvie den nye bane og påpegede vigtigheden i at have hensynet til miljøet med i etableringen.

- Vi, boldklub som politikere, har ønsket at få en bane af høj kvalitet - og en bane hvor der passes godt på miljøet og grundvandet. Det har betydet, at det har trukket ud med at få planlagt og bygget banen, fortæller Erik Swiatek (S), der forklarede, at banen blev ændret undervejs, så regnvandet, der lander på banen, ledes væk fra grundvandet.

- Det har krævet stor tålmodighed fra Klubben og alle dem, der har ventet på at kunne bruge den nye bane, at banen skulle ændres, siger Swiatek.

Undervejs blev projektet med kunstgræsbanen ændret,

så regnvandet, der lander på banen,

ledes væk fra grundvandet. Foto: Jens Wollesen



Efter de to politikeres taler fik de selv lov til at skyde banen i gang, men ingen af dem formåede at passere IF Frem Bjæverskov Fodbolds serie-4 målmand på dagens våde underlag.

Der lykkedes dog flere unge efterfølgende, og herefter var banen bogstavelig talt kridtet op til de første kampe, som blev spillet af klubbens U-15 og U-14 hold.