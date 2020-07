Se billederne: Jernmænd- og kvinder dystede i 12 timers »Beaver Challenge«

Bag projekt »The Beaver Challenge« står blandt andre Jacob Deichmann, der er instruktør CrossGym Bjæverskov og formand for IF Frem Bjæverskov.

- Det vigtigste i dag er selve udfordringen. Vi konkurrerer ikke om point, men i stedet handler det mest om udholdenhed, om at presse sig selv og om at bygge på. Og ikke mindst at styrke sammenholdet. Deri ligger præmien, siger Jacob Deichmann og tilføjer, at det også er et element i dagens strabadser, at man gerne vil overraske og tage røven på de intetanende deltagere.