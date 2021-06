Se billedserie De to 15-årige stortalenter, Mikkeline Davidsen (t.v.) og Ida Krickau, fra Køge Cykel Ring er blandt de absolut bedste cykelryttere i deres aldersgruppe, og pigerne har i foråret skiftevis hevet løbssejr på løbssejr hjem. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Ida og Mikkeline er rejsende i sejre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Ida og Mikkeline er rejsende i sejre

Køge - 28. juni 2021 kl. 18:53 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

De har nærmest skiftevis ryddet rub og stub af cykelløbene hen over foråret i deres aldersklasse.

De to veninder, konkurrenter, trænings- og klubkammerater, 15-årige Mikkeline Davidsen og jævnaldrende Ida Krickau, der hver især er blandt de største talenter i pigernes U17-årgang, er begge bidt af en gal cykelrytter. I forgårs var de med, da deres klub indbød til medaljeløb på en rundstrækning i det weekendstille industrikvarter ved Unionsvej i Køge Nord.

Her kunne børn i alle aldre prøve kræfter med cyklingen under kyndig vejledning af de rutinerede Køge Cykel Ring-talenter. Og cykling er bare en sport, der har det hele, mener Ida og Mikkeline:

- Det er fedt, fordi man både kan udvikle sig fysisk, men også taktisk. Og så er der et rigtig godt sammenhold og fællesskab her i klubben, siger Ida Krickau, der også mener, at man skal have en stærk mentalitet for at dyste i konkurrencecykling.

- Det kan være brutalt, men det kan jeg godt lide, siger en grinende Ida Krickau, inden Mikkeline, der er tredobbelt dansk mester i enkeltstart, supplerer:

- Jeg synes også, at det er utrolig fedt at køre konkurrenceløb, men det er også fedt at træne sammen her i klubben.

Lørdagens cykelløb i industrikvarteret var blandt andet et forsøg på at få rekrutteret nye - og gerne unge - ansigter til klubben, fortæller Tonny Krickau, bestyrelsesmedlem i Køge Cykel Ring.

- Så vi er der glade for at se, at flere børn i dukket op i dag. Vi prøver at lave flere arrangementer og er også en del af Sjov Sommer her i uge 27, så vi forhåbentlig kan få lidt flere ungdomsmedlemmer, siger Tonny Krickau, som sætter ord på, hvad udfordringen for landets cykelklubber er:

- Der er rigtig mange motionscyklister i Danmark, men ikke så mange der melder sig ind i klubberne. Mange kører selv, men her i Køge er vi glade for også at kunne vise, at det er en sport for piger, siger han med henvisning til talenterne Mikkeline og Ida, der er blandt Køge Cykel Rings stjernefrø.

På rundstrækningen i Køge Nord bliver der da også kørt godt til. En knægt på blot fire år er med i det lille felt, der fræser rundt på rundstrækningen, hvor Ida Krickau agerer bagtrop og sørger for, at alle er med.

Hun skal da heller ikke skrue alt for meget op for farten, for allerede dagen efter venter et længere løb på Amager for hendes vedkommende. Derfor er der god tid til at grine og hygge sig i sadlen, mens hun hjælper de nye cykelentusiaster med at komme godt gennem løbet.

Cykelentusiaster, som måske en dag kan blive til store talenter som Mikkeline Davidsen og Ida Krickau, der er rejsende i flotte løbssejre.