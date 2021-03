Se billedserie For første gang i tre måneder er eleverne fra Køge Gymnasium igen samlet på skolens område, og det er tiltrængt for de unge, for flere har haft det svær med fjernundervisning og det begrænsede sociale liv. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Gymnasielever er tilbage igen én dag om ugen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Gymnasielever er tilbage igen én dag om ugen

Køge - 19. marts 2021 kl. 12:08 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I et hjørne af gymnasiets område står eleverne i 2. L på et stykke græs i en cirkel rundt om deres engelsklærer. Den kølige forårsvind hiver i deres medbragte jakker og halstørklæder. Flere står tæt, og et par piger holder om hinanden og kan ikke lade være med at grine lidt. På et par bænke i baggrunden står skoletasker, vandflasker og en enkelt dåse energidrik af mærket Monster side om side.

Siden nedlukningen i midten af december sidste år har eleverne fra Køge Gymnasium været henvist til virtuel undervisning derhjemme, men med den politiske aftale, der trådte i kraft i mandags den 14. marts, må gymnasieeleverne komme tilbage og få udendørs undervisning i deres klasser én dag om ugen.

Det glæder de unge i 2.L, som DAGBLADET Køge besøgte på gymnasiet torsdag eftermiddag.

Det er dejligt at se alle igen. Jeg føler, at vi bliver lidt en klasse igen, siger 17-årige Olivia Frid og uddyber:

- Det giver mulighed for at lave noget socialt sammen igen som klasse, og det er der behov for. Specielt når vi ikke begynder lige på og hårdt med skolearbejdet. Det har været svært næsten ikke at se nogen, og jeg føler, vi har taget et skridt tilbage socialt. Så det er godt at være tilbage, selvom det kun er én dag om ugen udenfor, for vi har virkelig manglet det sociale.

Kedeligt og demotiverende I skrivende stund er partierne på Christiansborg i gang med at forhandle yderligere genåbning af samfundet på plads, og meget tyder på, at de lokale afgangselever på gymnasiet og kommunens folkeskoler får lov til at møde ind 50 procent af tiden fra næste uge, ligesom det har været tilfældet for de ældste elever i store dele af landet siden mandag.

Det vil dog i så fald ikke betyde det store for eleverne i 2.L, hvor flere har haft svært ved at håndtere nedlukning og fjernundervisning.

Selvom der i første omgang blot er tale om én dags udendørs undervisning for mange af eleverne, betyder det meget, at de kan mødes i virkeligheden og føle sig som en klasse igen. Foto: Kim Rasmussen

- Det har været kedeligt og demotiverende, for der har ikke været nogen forskel mellem skole og hjem. Man mister sin morgenrutine og kan bare stå op fem minutter før timen begynder iført sit nattøj, fortæller Tobias Hetmar på 17 år.

Han er glad for at være tilbage på gymnasiet med vennerne, men han forstår dog ikke, hvorfor man kun sender eleverne tilbage én dag om ugen i de to uger, inden de unge alligevel skal hjem og holde påskeferie.

- På den ene side er det dejligt og vemodigt at komme tilbage, men på den anden side vifter man lidt mulighederne foran os, fordi vi kun er tilbage to gange på to uger, inden vi skal have påskeferie. Måske skulle man bare have ventet med at sende os tilbage til efter ferien, siger Tobias Hetmar.

Har vænnet sig til test Både elever, lærere og besøgende på Køge Gymnasium skal fremover fremvise en negativ coronatest, som er maksimalt 72 timer gammel, og det er helt fint, mener de to elever fra 2.L, selvom de også oplever en del ventetid.

- Det er blevet en vane og noget, man har vænnet sig til. Det skal bare klares. Men det kan godt være irriterende, at man skal stå i kø i lang tid. Den anden dag stod jeg i kø i halvanden time for at blive testet. Det gik virkelig langsomt, og det er bare tid ud ad vinduet, påpeger Tobias Hetmar. Artiklen fortsætter efter billedet.

- Det har været svært næsten ikke at se nogen, og jeg føler, vi har taget et skridt tilbage socialt. Så det er godt at være tilbage, selvom det kun er én dag om ugen udenfor, for vi har virkelig manglet det sociale, siger 17-årige Olivia Frid.

Både han og Olivia Frid håber, at der snart bliver etableret kviktest på gymnasiet, så eleverne nemt og hurtigt kan gå fra og blive testet i skoletiden.

- Det vil være smart, hvis vi kunne blive testet på skolen, for man kan hurtigt bruge mange timer på det i fritiden. Men jeg har det fint med at blive testet, og jeg bliver gerne testet 1.000 gange, hvis det betyder, at jeg kan komme tilbage på skolen igen, siger hun.

Fokus på trivslen Deres engelsklærer Stefan Flensmark bruger torsdagens udendørs undervisningstimer på at sende eleverne ud på mindre gåture i området omkring gymnasiet, hvor de skal gå og diskutere forskellige temaer og spørgsmål. Eksempelvis hvordan det har været at være så meget derhjemme og affinde sig med fjernundervisning.

Underviseren fortæller, at det har været mærkeligt at skulle omstille sig til at møde eleverne fysisk igen efter de mange dage med digital undervisning.

- Men det er dejligt, og jeg har glædet mig meget, fortæller Stefan Flensmark.

- Jeg tænkte, at det umiddelbart var noget pjat og spild af tid. Men i dag synes jeg, det giver god mening, siger engelsklærer Stefan Flensmark om elevernes ene ugentlige dag med udendørs undervisning.

Han tror på, det vil give eleverne en masse socialt, at de kan komme tilbage og have lidt fysisk undervisning på skolen, også selvom der blot er tale om én dag om ugen udendørs.

- Hvis de ikke er sammen fysisk i længere tid, risikerer man at bryde nogle bånd mellem eleverne. For når de er tæt sammen, kan de tit bedre hjælpe og støtte hinanden, fortæller Flensmark.

Underviseren var ellers i begyndelsen skeptisk over, at eleverne skulle tilbage og have undervisning én dag om ugen udendørs.

- Jeg tænkte, at det umiddelbart var noget pjat og spild af tid. Men i dag synes jeg, det giver god mening.

Nu handler det i første omgang at sætte fokus på det sociale og trivslen for eleverne, men også for lærerne, fortæller Stefan Flensmark.

- Normalt sparrer vi lærere rigtig meget sammen, og der går lidt tabt, når vi ikke har været sammen fysisk. Artiklen fortsætter efter billedet.

Den digitale fjernundervisning har til tider været kedelig og demotiverende, fordi der ikke har været nogen forskel mellem skole og hjem, fortæller Tobias Hetmar på 17 år.

Har eleverne mistet noget fagligt af at have fjernundervisning i tre måneder?

- Både ja og nej, siger engelsklæreren og uddyber:

- Der har været et højt fagligt niveau, og når de er inddelt i mindre grupper, kan de sagtens få en masse godt ud af undervisningen online. Men der er selvfølgelig også noget af det mundtlige, der går tabt. Eksempelvis i et fag som engelsk. Og så går alting bare langsommere online.