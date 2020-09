Se billederne: Gymnasieatletik i skyggen af corona

Se billedserie Der blev både sprittet af før og efter, de unge kastede sig ud i spydkast. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 23. september 2020

Solen hænger lavt over atletikbanen ved Køge Stadion, og den friske morgendug sidder fortsat i det våde græs. Et spyd kommer flyvende og spidder sig ned i jorden.

- Godt kast, lyder det fra en af idrætslærerne.

- Men husk nu at spritte af før og efter, I tager et spyd.

Op imod 200 elever fra Køge Gymnasium var tirsdag morgen samlet for at afvikle gymnasiets årlige atletikmesterskab. Selvom coronaens tilbagevenden i øjeblikket betyder aflysninger af mange forskellige arrangementer på landets uddannelsesinstitutioner, og har fået gymnasiet i Køge til at droppe deres almindelige sportsdag tidligere på sommeren, får de unge tirsdag lov at dyste i alt fra spydkast og kuglestød til længdespring og 100-meter løb.

- Efter den sidste uges melding fra myndighederne troede jeg egentlig ikke, at det ville blive til noget, så jeg er glad for, at det kan lade sig gøre, siger Torben Karlshøj, der er idrætslærer på Køge Gymnasium.

Han fortæller, at der i disciplinerne spydkast og kuglestød er sat håndsprit frem, som eleverne skal gøre brug af for at mindske risikoen for smitte.

Ærgerlige aflysninger Spørger man Torben Karlshøj er det godt, at atletikdagen ikke er aflyst, for det betyder noget for de unge at komme ud og dyste mod hinanden.

- De er meget glade for det. Især drengene har gået og bygget op til, at de skulle konkurrere internt, fortæller han.

Tirsdagens konkurrence varede tre timer, men modsat de tidligere år blev der ikke dystet i højdespring. Allerede tilbage i august besluttede gymnasiets idrætslærere nemlig helt at droppe disciplinen på grund af smittefarer, der kan komme i spil, hvis sved bliver liggende på madrassen, som de dystende lander på.

En gang gik de bedste drenge og piger videre fra atletikstævnet til et landsdækkende danmarksmesterskab, men hverken i år eller sidste år var opbakningen stor nok fra gymnasierne, og specielt i år er næsten alle regionale og landsdækkende stævner på tværs af skoler og uddannelser aflyst på grund af corona. Og det ærgrer Torben Karlshøj.

- Det er ærgerligt, for det betyder noget for dem. For eksempel kunne vi stille med et rigtig godt fodboldhold, i princippet et HB Køge-hold. Men måske sker der noget til foråret igen, vi må heller ikke male fanden på væggen, understreger han.

Ikke altid afstand Selvom der bliver sprittet godt af, inden spydene sendes afsted over den våde græsplæne, er det ikke alle retningslinjer, som blev fulgt til punkt og prikke. Under konkurrencen står mange af de andre gymnasieelever og kigger på, og flere af dem holder ikke helt den ellers anbefalede afstand til hinanden, hvilket også får en af lærerne til at råbe de unge op.

- Husk nu den afstand, lyder det, hvorefter et par af de mange elever rykker sig en smule væk fra hinanden.