Se billedserie Efter mere end to måneders nedlukning og hjemmeundervisning må alle eleverne på Køge Gymnasium nu igen møde op på skolen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Glade gymnasieelever er tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Glade gymnasieelever er tilbage

Køge - 03. juni 2020 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morgensolen skinner skarpt på den jordfarvede murstensbygning på Gymnasievej. Smilende elever ankommer alene og i mindre grupper, og dagens første opgave står allerede klar foran hovedindgangen. Her har Køge Gymnasium opstillet en lang, midlertidig håndvask, som de unge skal tage i brug, inden de må bevæge sig videre ind i klasseværelserne.

Efter mere end to måneder med fjernundervisning er eleverne i 1.g og 2.g nu også tilbage på landets ungdomsuddannelser, og det vækker glæde på det lokale gymnasium.

- Vi håber, at deres tilbagevenden får stor betydning for både socialt og fagligt, så eleverne kan fungere bedre som klasse. Lærerne har glædet sig meget til at møde eleverne igen fysisk, og det bliver en god måde at runde året af på, siger Janus Kofoed, der er uddannelsesleder på Køge Gymnasium.

Han fortæller, at skolen har målt alle lokaler op og vurderet, at der er plads til at undervise samtlige af gymnasiets 1.150 elever indenfor med mindst en meters afstand. For mange bliver det dog ikke helt normale skoledage. I stedet står den på prøver og eksamener fremfor klasseundervisning for flere.

- Vi har lige præcis plads nok, men hvis det fortsætter efter sommerferien, bliver vi nødt til at tænke i alternative løsninger, fortæller Janus Kofoed.

- Jeg er lidt utryg Selvom der indtil videre er plads nok indenfor på gymnasiet, så har flere af de unge valgt at rykke arbejdet udenfor i den frisk luft under formiddagssolen. På et par af skolens bordebænkesæt står glinsende MacBooks side om side med fyldte vandflaske, hvor flere grupper af elever har taget plads.

De unge i 1.g og 2.g virker generelt glade for at være tilbage blandt venner og klassekammerater igen, for tiden derhjemme med fjernundervisning har været en social udfordring. Flere fortæller, at det har været mærkeligt ikke at kunne se deres venner, og at det har været svært at adskille skolen og hjemmet, når undervisningen foregår derhjemme.

- Man har ikke det samme frirum, fortæller 19-årige Sille, der går i 2.g på Køge Gymnasium.

Nogle af eleverne fra 2.g var allerede tilbage på skolen i sidste uge, hvor der var årsprøve, og eleverne i 1.g har været i gang med at forsvare deres dansk/historie-opgave. Men generelt har de yngste elever ikke mange skoledage tilbage med »almindelig« undervisning inden sommerferien, og derfor undrer de sig over, at de nu skal tilbage på gymnasiet i stedet for at fortsætte med den virtuelle undervisning skoleåret ud.

- Jeg er lidt utryg ved at komme tilbage igen. Jeg er bange for, at jeg kan bringe smitten videre til en person, som ikke skal smittes. Personligt synes jeg, det er lidt dumt, at vi skal tilbage igen så kort tid før sommerferien og i så få dage, siger 2.g-eleven Nikoleta.

Hun får opbakning fra andre af de tilbagevendte elever.

- Der er ingen grund til at udsætte os for det her, når det kun drejer sig om få dage. Det ville give mere mening, hvis vi bare fortsætte med virtuel undervisning, lyder det fra 16-årige Maya, som går i 1.g.

Vant til at kramme De unge må dog vende sig til at møde ind på gymnasiet igen, og det bliver med hyppig håndvask, når de ankommer om morgenen og hver anden time i løbet af dagen, ligesom der skal holdes og mindst en meters afstand. Og det kan godt blive en udfordring, mener nogle af de unge.

- Det bliver måske lidt svært at leve op til afstandskravet, når vi er vant til at kramme hele tiden. Især når vi ikke har set hinanden i lang tid. Men jeg tænker over, hvordan jeg kan følge retningslinjerne, fortæller Nikoleta på 18 år.

Mandag i denne uge fik hele første årgang på Roskilde Katedralskole besked på at blive hjemme, efter at fem gymnasieelever var blevet smittet med corona på en nylig tur til Sverige. Og på Køge Gymnasium er de unge opmærksomme på, at der kan være en smitterisiko.

- Alle har nok ikke været lige gode til at overholde retningslinjerne under nedlukningen, så det skal man tænke over. Men på den anden side er der også fedt nok at være tilbage igen, og det er godt, at vi skal til fysiske prøver, for så minder det meget mere om den rigtige eksamen, siger 1.g-eleven Freja.