Tilslutningen var stor, da beboere og personale fra Lerbæk Torv Centerboliger onsdag endelig kunne samles igen til stor vejfest i et til lejligheden opstillet telt. Arrangementet blev til med støtte fra Christiansborg, og den festlige lejlighed blev skyllet ned med musik, røde pølser, øl og sodavand. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se billederne: Gensynets glæde ved ældres vejfest

- Det har været ensomt for mange, især den første periode, hvor beboerne var afskåret fra at se deres familier og pårørende. Generelt har vi virkelig mærket, hvordan beboerne har savnet de mange aktiviteter med alt fra bankospil til fredagsbar. Mange har været meget afhængige af kontakten til personalet, og i dag kan de så endelig hilse på naboen igen, noget, som de har savnet. I dag skal de stå på ren råhygge, og så er det jo altid et hit, når der serveres røde pølser, slår plejehjemslederen fast.