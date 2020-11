Se billederne: Fuld knald på julen hos Stacy's

- Vi kunne godt sidde på hænderne i denne coronatid, men vi har valgt at gøre det modsatte, og jeg kan godt garantere, at det bliver festligt at besøge Stacy's i den kommende tid. Vi vil gerne være et lyspunkt i en mørk tid, siger indehaver Linné Sommer med et stort smil.