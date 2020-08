Se billederne: Første skoledag for erhvervsklassens nye elever

Se billedserie Ni unge fra 8. årgang var de første elever i Køge Kommunes nye erhvervsklasse, som blev indviet mandag morgen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 17. august 2020

Klokken er 8.30, og ni unge - nogle mere morgenfriske end andre - sidder klar ved et par bordebænkesæt midt i Campus Køge. Ved siden af dem står deres skoletasker, og over dem bager den allerede varme morgensol. De ni unge elever kan glæde sig over at være de første elever, som begynder i Køge Kommunes nyoprettede erhvervsklasse.

Foran dem står blandt andre Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget, klar til at indvie erhvervsklassen og byde dem velkommen i lokalerne, der ligger som en lille, rektangulær LEGO-brik mellem de store ungdoms- og erhvervsuddannelser i Campus-området.

- Første skoledag er altid noget specielt. Det har det i hvert fald været for mig, fortæller Mads Andersen og fortsætter om erhvervsklassen:

- Det bliver både en ny skole med nye lærere, nye elever og en ny måde at lave skole på, pointerer udvalgsformanden.

Det har længe været en personlig drøm for Mads Andersen at få stablet en erhvervsklasse på benene, som skal give skoletrætte elever gejsten tilbage og give dem mulighed for at få reduceret undervisning i dansk, matematik og engelsk i kombination med erhvervspraktik i en virksomhed.

Konkret kommer det til at betyde, at elevernes skoleuge består af to undervisningsdage i de førnævnte fag, to dage med praktik hos en virksomhed og en dag med varierende aktiviteter.

En praktisk hverdag Tanken med at placere den nye erhvervsklasse midt i Campus Køge er, at eleverne - som de yngste i hele området - så småt bliver en del af uddannelsesmiljøet og i sidste vil fortsætte på en af områdets ungdomsuddannelser.

Også kommunens skolechef Søren Thorborg har et par ord til de unge under indvielsen, inden de kan indtage deres nye pladser i klasselokalet. Han fortæller, at erhvervsklassen har været et stort ønske i mange år, og skolechefens håb er, at de unge elever vil kunne se meningen med deres undervisning, når de samtidig får en meget praktisk hverdag.

Efter de to taler får de tålmodige elever lov til at komme indenfor i lokalerne, som tidligere har huset FVU, også kaldet Forberedende voksenundervisning, hvor der i dagens anledning er indkøbt et par kager, kaffe og te.

Det er Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) i Køge, som i et samarbejde med Køge Ungdomsskole står for det nye erhvervsklassetilbud i Køge. De to klasser med elever fra 8. og 9. årgang har indtil videre ni elever i hver, og de vil fremover få undervisning af et begrænset antal lærere med særlige faglige kompetencer inden for området.

Det er målet, at de små klasser, og muligheden for at have to lærere i klassen, skal give bedre vilkår for en differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov. Derudover skal den nye erhvervsklasse forsøge at matche målsætningen om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.

Hvorvidt det bliver tilfældet for mandagens ni nystartede 8. klasseselever, er endnu uvist, men nu kan de i hvert fald kalde sig for de yngste elever på Campus Køge.