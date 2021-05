Se billederne: Flittige håndværkere fik sat historisk sauna i stand

Se billedserie Simon Spies? gamle sauna på Corona Camping har over weekenden fået en gennemgribende renovering. Foto: Thomas Olsen

Køge - 03. maj 2021 kl. 20:11 Af Simon de Visme og Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Morgensolen skinner skarpt på taget af de mange hvide campingvogne. Det er lørdag klokken 9.15 på Corona Camping i udkanten af Køge Kommune, men trods det relativt tidlige klokkeslæt, har der været stor aktivitet på pladsen i flere timer. Siden klokken 4.00 om natten har en gruppe håndværkere været i gang med en gennemgribende renovering af en gammel sauna.

Men det er ikke en hvilken som helst sauna.

Efter sigende fik rejsekongen Simon Spies nemlig fløjet saunaen ind på pladsen ved Corona Camping i 1960'erne - da stedet var en naturistplads, hvor alle gerne smed kludene. De seneste mange år er der dog ikke sket meget med den lille træhytte, som er endt i en noget trist tilstand.

Men nu skal der ske noget, og gennem værktøjsfirmaet Milwaukee har Corona Campings ejer Michael Farnø fået kontakt til et sjak håndværkere, som frivilligt er gået med til at renovere saunaen. Deres tanke er at støtte den sociale profil og de aktiviteter, der finder sted på campingpladsen.

Over saunaen og de i alt 14 håndværkere flyver også en drone, som optager dagens arbejde, ligesom et kamera peger mod saunaen hele dagen for til slut at kunne lave et såkaldt »time lapse«. Den store renovering tæller blandt andet isolering, større vinduer og nyt tag.

Gentagende bankelyde og høj musik fra en medbragt højtaler tvinger de fleste til at hæve stemmen en anelse for at kunne føre en samtale. I gruset mellem små blomsterbed snor utallige ledninger sig som slanger, og generelt hjælper et mylder af mennesker til, heriblandt flere af Corona Campings egne beboere.

Efter et massivt arbejde i weekenden står saunaen nu klar, og på campingpladsen glæder man sig til at tage den i brug.

- Det kommer til at være sindssygt vigtigt for det sociale, siger Michael Farnø.

Kom fnisende tilbage

Dengang Simon Spies kom kørende til Corona Camping, var det et sikkert tegn på, at sommeren var kommet. Det fortæller Viggo Madsen, der som dreng boede på en gård få kilometer fra campingpladsen.

- Jeg havde en kammerat fra parallelklassen, der ofte badede i søen ved dyndet og han fortalte, hvordan Simon Spies kom rullende forbi i sin beigefarvede limousine. Et sikkert tegn på, at det var blevet sommer.

Vagn Madsen kan huske, hvordan der i lokalsamfundet gik mange historier om, hvad der foregik på pladsen, der i slutningen af 60`erne var en naturistplads. Det var noget andet end det landlige Borup, hvor der blev holdt på formerne.

- Det var jo i forbindelse med at pornoen blev frigivet og de gik nøgne rundt derinde. Det passede nok Simon Spies rigtig godt, for han skulle jo prøve det meste, siger Viggo Madsen, der ikke selv tog turen derhen for at få et kik på formanden og hans morgenbolledamer, der var med i bilen.

- Men jeg kan huske, at min mor og en veninde var henne for at kigge og kom fnisende tilbage, fortsætter han.

Han bor stadig i området og kommer ofte på Corona Camping. Derfor glæder han sig også over at saunaen nu bliver bevaret.