Venstre i Køge markerede, at der nu er et år til kommunalvalget med et fakkeloptog, hvor blandt andet Lars Løkke Rasmussen og Ken Kristensen deltog. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Fakkel-tog varmer op til valg

Mandag er der nøjagtig et år til kommunalvalget i 2021. Det markerede Venstre med et fakkel-optog gennem Køge.

- Vi vil gerne markere, at der er et år til kommunalvalget, som er demokratiets festdag. Vi vil også gerne markere, at om et år kan vores vælgere gå til stemmeurnerne og vælge, om de vil have en lidt anderledes retning, som går mere på det borgernære. Kommunalpolitik skal kunne mærkes, der skal mere fokus på den enkelte og mindre fokus på skåltaler og snoreklip, siger Ken Kristensen.