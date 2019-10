Se billedserie Trods silende regn løb eleverne fra Kirstinedalsskolen mange omgange for at samle penge ind til et godt formål. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: En våd omgang for et godt formål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: En våd omgang for et godt formål

Køge - 12. oktober 2019 kl. 11:58 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er sjovere at være en del af motionsdagen, fordi vi har et mål at løbe for.

11-årige Thea er trukket i sin knald-orange regnjakke, håret er gennemblødt og brillerne dugvåde. Alligevel er det en smilende elev, som DAGBLADET Køge møder på Kirstinedalsskolen fredag morgen.

Som en del af skolens elevråd har hun været med til at planlægge fredagens motionsdag, der finder sted på alle landets skole.

Mens nogle skoler formentlig har aflyst deres udendørs aktiviteter på grund af vejret, holder Kirstinedalsskolen fast i deres løbe- og gåtur i området omkring skolen. I samarbejde med elevrådet har skolen nemlig besluttet at støtte et godt formål i forbindelse med motionsdagen.

Afhængigt af hvor mange omgange eleverne løber, skal der nemlig sendes en god pose penge i retning af El Cambio Academy (ECA). En NGO i Uganda, som støtter unge, afrikanske drenge i deres fodboldtræning og giver dem et stipendie til uddannelse.

Alt gør en forskel Under et par opstillede pavilloner deler lærerne ud af både frugt, kage, kiks og juicebrikker til de hårdt prøvede og drivvåde elever, der kommer tilbage efter en omgang. Her søger mange af eleverne for en stund ly for regnen.

Frugt og juice er sponsoret udefra, mens børnenes forældre har bagt mange af kagerne. Det er ikke alle, der løber. Nogle går, mens andre kører på løbehjul.

De fleste børn har en grøn lap papir om halsen i en snor. Godt gemt væk under jakken, så papiret ikke bliver gennemblødt. På papiret bliver der krydset af, hver gang eleverne har løbet en omgang i området, og der er både en lille og stor rute at kaste sig ud i på henholdsvis 2,5 kilometer og 5,5 kilometer.

- Vi vil vise eleverne, at man godt kan tænke ud over egen næse. Det handler om at tænke på andre og løbe for en god sag, for selv et mindre beløb kan gøre en forskel, fortæller Sinne Wagner, der er inklusionsvejleder på skolen og tovholder på motionsdagen.

Hun forklarer, at skolen i løbet af ugen har gjort eleverne klogere på idéen med at samle ind til et godt formål, ligesom den danske stifter af ECA har været en tur forbi skolen for at fortælle om sit projekt.

- Derudover er planen, at tre drenge fra Uganda skal besøge skolen til november, fortæller Sinne Wagner.

En ekstra motivation Inden fredagens regnfulde motionsdag har forældre, naboer eller andre familiemedlemmer meldt ind, hvorvidt de vil agere sponsor for en elev og donere penge til det gode formål. Og i så fald hvor meget, de vil betale per omgang, som eleven løber.

Efter motionsdagen og elevernes omgange er det op til forældre og familiemedlemmer selv at overføre beløbet til ECA. På den måde holder Kirstinedalsskolen sig ude af den økonomiske del.

- For os handler det ikke om, hvem der samler flest ind, og det er også okay, at man ikke har en sponsor, påpeger Sinne Wagner.

Ifølge hende er målet, at eleverne skal samle omkring 10.000 kroner ind, og vejlederen fortæller, at der generelt har været stor opbakning blandt forældrene til projektet.

Tilbage i skolegården har Thea på 11 år tanket energi med kiks og juice, så hun er klar til endnu en omgang i regnen, som bliver tilbagelagt på løbehjul.

- Jeg tror, mine sko er fyldt med vand, men det er helt sikkert ekstra motiverende at løbe, når vi tænker på de børn, vi samler ind til, siger Thea, hvis mor og far giver 25 kroner til ECA per runde, hun løber.