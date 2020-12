Se billedserie Man skover træer, når de er hugstmodne, inden de taber for stor værdi og tilvækst. Det er som en hvedemark. Man høster den, når den er moden, forklarer stiftforvalter Søren Boas om beslutningen om at fælde Skideskoven helt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se billederne: En hel skov er fældet

Køge - 11. december 2020 kl. 05:00 Af Katrine Wied

Skideskoven er væk. Den lille skov langs Vordingborgvej i Herfølge er fældet rub og stub. Årsagen er, at skoven var høstemoden, fortæller skovens ejer, Søren Boas fra Vallø Stift.

De seneste uger har store skovningsmaskiner fjernet træ efter træ, indtil hele skoven var fjernet. Tilbage står de mange træstubbe og stammerne ligger i store stabler. Det har vakt stor opsigt blandt beboere i Herfølge-området. Således har skovningen givet en heftig debat på Facebook.

- Hej derude. Personligt synes jeg, det en katastrofe, at skideskoven er blevet fældet. Nu er det lige kommet for mine øre, at Præsteskoven også skal fældes 100 procent. Dem der har besluttet det, de er da nogle ægte havenisser, står der i et af opslagene.

Præsteskoven i fare Præsteskoven ligger få kilometer fra Østerled Skov, som i folkemunde kaldes Skideskoven, og på Facebook bliver det nu diskuteret, om også Præsteskoven skal fældes.

Det bekymrer også en af skovens naboer, Lars Kaae Johansen.

- Præsteskoven er cirka 100 år gammel og mere eller mindre uberørt skov. Det vil være så ulykkeligt, hvis den skov bliver skåret ned. Jeg kan sagens forstå, at man har behov for at tynde lidt, men at fjerne den helt, vil være fatalt, siger Lars Kaae Johansen, der anslår, at skoven bliver besøgt af 150-200 mennesker om dagen.

Lars Kaae Johansen er særlig bekymret for fugle- og dyrelivet i Præsteskoven.

- Det er en unik biodiversitet, som er på spil. Det skyldes især, at skoven rummer Vedskølle Å, i daglig tale kaldet Sortebækken. Den trækker så meget dyreliv, fordi de skal have vand. Her er også mange sjældne fugle. Der lever ugler, men fjerner de skoven, fjerner de uglerne. Der er også begyndt at komme ørne herude og rød glente, som er en ret sjælden rovfugl. Og der har levet et isfuglepar ved åen i mange år. Det er også en sjælden fugl. Bare det ville skære mit hjerte midt over, hvis vi fjernede hele dens levegrundlag, siger Lars Kaae Johansen.

Træerne er høstmodne Det er Vallø Stift, som ejer både Skideskoven og Præsteskoven. Her forklarer stiftforvalter Søren Boas, at skovene skal fældes som et almindeligt led i skovenes drift.

- Det er en virksomhed. Der skover man træer, når de er hugstmodne, inden de taber for stor værdi og tilvækst. Det er som en hvedemark. Man høster den, når den er moden. Det er det samme, der foregår her, siger Søren Boas.

I Skideskoven er alle træerne lige gamle. Derfor har det været nødvendigt at fælde hele skoven, forklarer han videre.

- I små skove er det ikke en god driftforretning at have træer med forskellig alder. Det kan man kun i store skove.

Træerne i Skideskoven er 120-130 år gamle. De har derfor nået den mest optimale alder i forhold til deres værdi.

- Man skal sørge for at indtage dem, når man når til høstfasen. Bøgetræer bliver ødelagt, hvis de bliver for gamle. Så får de rødmarv, som reducerer værdien af træet til noget, der svarer til en tredjedel. Derfor skal man tage dem, inden det bliver rødmarvpræget, forklarer Søren Boas, som lover, at der vil blive plantet skov igen.

- Når man har skovet, bliver det plantet igen. Det er det, der ligger i fredskov-begrebet, siger Søren Boas.

Samme situation i Præsteskoven Han fortæller videre, at planerne er de samme for Præsteskoven.

- Det er det samme princip. Når træerne er modne, bliver de skovet. I Præsteskoven har træerne lidt forskellig alder, så det bliver ikke hele skoven, men det bliver en stor del af skoven, siger Søren Boas.

Hvordan afvejer man balancen mellem forretningsmæssig fornuftig drift af skoven og det dyreliv, som findes der?

- Det indgår i en naturlig prioritering i vores planlægning. Vallø har dyrket naturnær skov i mere end 100 år, blandt andet ved Dyrehaven ved Slotsparken. Den har ligget sådan i mere end 100 år. Skovhusvænge er også en helt særlig drift med Køge Å, der går igennem og hensyn til gamle flådeeg, som vi tager hensyn til i vores drift, siger Søren Boas, som ikke mener, at der lever ørne i Præsteskoven.

- Men vi har haft andre fugle, som vi tager hensyn til, uden at vi taler for højt om dem, for at de ikke skal blive skræmt væk, siger han.