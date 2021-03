Se billederne: - Det er bare lige på og hårdt

Se billedserie Glæden var stor, da IF Frem Bjæverskovs CrossGym- og stephold tirsdag aften kunne genoptage træningen efter samfundsnedlukningen. Det skete med fuld fart frem fra første stund. Foto: Anders Fallesen

Med flere måneders nedlukning af idrætslivet har det krævet stor kreativitet blandt idrætslederne, når man har skullet strikke meningsfulde træningsprogrammer sammen til de hungrende idrætsudøvere.

For hvordan fastholder man motivationen, når træningen eksempelvis foregår virtuelt, fordi man grundet restriktionerne ikke kan samles og dyrke sin idræt sammen?

Alt dette skal både fodboldspillere, gymnastik- og CrossGym-udøvere i Bjæverskov heldigvis ikke længere bekymre sig om, for nu er der endelig mulighed for at samles op til 25 personer igen udendørs. Og det har været længe ventet, mærkede man tirsdag aften i Bjæverskov.

Her kunne IF Frem Bjæverskovs CrossGym- og stephold endelig genoptage træningen, hvilket mildest talt var tiltrængt, fortæller både Jacob Deichmann og Linda Drejer Rasmussen, formænd for henholdsvis IF Frem Bjæverskovs hovedforening og gymnastikafdeling.

Ingen kære mor Tager man mon ekstra hensyn ved tirsdagens første fællestræning i godt tre måneder? Bliver der tale om en blød start, så man lige kan få kroppen sporet ind på den hårde træning igen?

Nej, på ingen måde, slår Jacob Deichmann fast med latter i stemmen.

- Det er bare lige på og hårdt, der er ingen kære mor. Folk må bare følge med, og så må man se, hvor man er rent fysisk og mærke efter, siger han smilende, da han byder velkommen til årets første træning ved klubhuset.

I alt 16 deltagere og et par instruktører er med efter en lang periode med individuel træning.

- Under nedlukningen har vi søgt nettet tynd for øvelser, som man kunne lave uden udstyr og hjemme i stuen. Det har været sådan, vi måtte gøre det indtil nu, siger Jacob Deichmann, som er glad for, at det ikke længere er nødvendigt.

Håber alle kommer tilbage Flere foreninger har under nedlukningen mærket et medlemsfrafald, og det er også tilfældet i Bjæverskov. Heldigvis er der ikke tale om noget stort frafald.

- Men det bliver spændende at se, om alle kommer tilbage og specielt de unge, som har gået i rigtig mange måneder og lavet ingenting, siger Jacob Deichmann.

- Ja, og det tænker jeg også i forhold til børneholdene, supplerer Linda Drejer Rasmussen:

- Vi håber, at forældrene vil sige til deres børn, at de skal af sted igen, fordi det er godt for dem, siger hun.

I det hele taget var det en lettelse at opleve, at der langt om længe var stor aktivitet på idrætsanlægget igen, mener Linda Drejer Rasmussen.

Det skaber en energi, som man ikke kan sætte stor nok pris på.

- Jeg gik forbi boldbanerne på vej herhen, og der var jo fodboldspillere alle vegne. Den synergi, som det giver, når man kommer ud og mærker »flow'et,« er skøn. Folk, der går aftenture, vil givetvis stille og roligt kunne fornemme igen, at der kommer liv i gaden, siger den optimistiske gymnastikformand, der nu ser frem mod et forår og en sommer, hvor idrætslivet forhåbentlig igen kommer til at blomstre.

Med masser af sved på panden, høj puls og godt samvær og fællesskab.