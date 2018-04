Se billedserie Foreningen »Vi Vil Europa« lagde sammen med seks politikere, lobbyister og erhvervsfolk i går vejen forbi Køge til flere debatarrangementer om unionen og dens fremtid. På Køge Handelsskole deltog et trecifret antal elever i debatmødet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Se billederne: De vil virkelig Europa

Køge - 18. april 2018

Som så ofte før i de senere år ved debatmøder om EU gik der ikke længe, før mandagens arrangement på Køge Handelsskole blev sporet ind på flygtninge- og migrantkrisen.

Temaet er da unægtelig én af de største problemstillinger, som den europæiske union nogensinde har stået over for og fyldte derfor en del, da foreningen »Vi Vil Europa« i går indbød til debat om dit og mit Europa, skriver DAGBLADET.

I panelet sad folketingsmedlemmerne Magnus Heunicke (S) og Rasmus Nordqvist (Å), folketingskandidaterne Morten Dahlin (V) og Mads Andersen (K), samt Ulla Lyk-Jensen fra Dansk Industri og erhvervskvinden og formand for Europabevægelsen, Stine Bosse.

Fælles for debattørerne var en EU-positiv tilgang til unionen, og de seks debattører er alle for EU, for fælleseuropæiske løsninger og for et styrket sammenhold på tværs af landegrænserne. Det modsatte synspunkt var således ikke repræsenteret, om end flere af debattørerne heller ikke holdt igen med at kritisere dele af det europæiske samarbejde - såsom håndteringen af migrantkrisen.

Men hvad er EU egentlig for den enkelte handelsskoleelev? og hvordan ser denne helst, at unionen udvikler sig?, spurgte Søren Warthoe fra Vi Vil i Europa indledningsvis det trecifrede antal handelsskoleelever.

En ung kvinde, der præsenterede sig selv som konservativ af politisk observans, ville vide, om ikke det var på tide at sætte danske interesser lidt højere, når man trods alt har højere levestandard og velstand sammenlignet med en lang række andre EU-medlemslande. Hun prikkede dermed hul på hele diskussionen om det velstående Nordeuropas interesser contra det fattigere Sydeuropas.

- For nylig var jeg i Spanien og debatterede emnet med medlemmer af Partido Popular (det regeringsbærende spanske konservative parti, red.) Flere sagde her, at de godt kunne forstå vores skepsis, fordi vi har en bedre økonomi, og at det er naturligt, at Danmark ikke kan lukke alle økonomiske huller andre steder. Hvad tænker I, om det at være med i et fællesskab, selvom det til en vis grad kan skade en selv?, spurgte eleven.

Rasmus Nordqvist anskuer imidlertid situationen fra et andet perspektiv.

- Det kan ikke altid være »what's in it for me?,« og jeg mener ikke, at det skal forstås i et én til én-perspektiv. Man må forstå asymmetrien i systemet, i forhold at Danmark også gør mange ting, der sætter noget i gang andre steder. Handlinger, som gavner vores virksomheder, der får adgang til markeder, de ellers ikke villet have fået adgang til. Derfor kan man i min optik ikke oversætte dette én til én og bare sige, at vi er med i EU for Danmarks skyld alene, svarede Rasmus Nordqvist blandt andet.