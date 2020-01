Se billedserie Connect Køge afholdt i går deres Nytårskur 2020 - Made in Køge. Med et brag af en fest blev Køge-områdets erhvervsliv fejret med inspirerende oplæg af Jacob Risgaard, uddelinger af fem priser til de stolte vindere og lækkerier til ganen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se billederne: Connect Køge hylder erhvervsliv med masser af priser

Køge - 24. januar 2020

Med små, fine tapas, lækre kager, bobler, balloner og konfetti var der lagt op til en festlig eftermiddag på Tapperiet torsdag, da 265 erhvervsfolk fra hele Køge-området var samlet til Nytårskur 2020 - made in Køge.

Nytårskuren blev åbnet direktør for Connect Køge Allan Munch, som i sin velkomst fortalte, at det hele handler om mennesker.

- Mennesket er den vigtigste faktor. I Køge er vi på mulighedernes legeplads. Vi kan selv bestemme tempoet. Det er os mennesker, der bor her, der bestemmer retningen for byens udvikling, sagde Allan Munch.

Netop det stærke fællesskab er efter direktørens opfattelse kernen til at udfolde Køges gode potentialer for vækst og udvikling.

Under nytårskuren var der derfor sat spot på fællesskabet, og her var rig mulighed for, at gæsterne kunne netværke på kryds og tværs.

Borgmester Marie Stærke var også inviteret til at holde tale. Hun fokuserede på fællesskabet mellem erhvervslivet og kommunen.

- Det handler om mennesker. Det gør det også for en kommune. Ordet »kommune« betyder fællesskab. Vi har også et fællesskab med jer fra erhvervslivet. I skaber arbejdspladser og indtægter. Vi skaber tryghed for jer og jeres medarbejdere. Vi sørger for, at der er skole og daginstitutioner til deres børn, mens I passer jeres arbejde og medarbejdere, sagde Marie Stærke.

Hun fortalte videre, at Køge Kommune havde budgetteret med en skatteindtægt i 2019 på 50 millioner kroner. Indtægten blev næsten det dobbelte, nemlig 96 millioner kroner i skat fra erhvervslivet.

- Dem bruger vi på at skabe en bedre kommune for jeres medarbejdere, for borgerne og virksomhederne, sagde Marie Stærke.

Hun berettede også om Køges vækst, og at Tapperiet kunne have været så meget andet. Men politiske kræfter valgte at beholde stedet til musik- og ungeliv.

Vinderne af priserne Under nytårskuren blev der uddelt i alt fem priser, hvor der til hver pris var tre nominerede.

I Love My job prisen gik til Helle Schubert fra One Decision A/S.

- Helle er en super kollega - hun har altid firmaets ryg og bringer god energi til kontoret og kunderne, lød det i begrundelsen.

I Love Køge prisen gik til Køge Festuge.

- Køge Festuge bygger på et stærkt sammenhold blandt hundredvis af frivillige, der lægger tusindvis af timer og enorme kræfter i at fylde midtbyen med musik og liv hvert år i uge 35.

I Love My Team prisen gik til Campus+.

- Teamet bag Campus+ er enormt dedikerede - og har på få år formået at gøre uddannelserne i Campus Køge synlige for det lokale erhvervsliv, var begrundelsen for den pris.

Iværksætterprisen blev uddelt i samarbejde med Sparringspartnerne. Den gik til YourCompany.

- De er kommet rigtigt godt fra start på en spændende forretningsmodel med både fastansatte rådgivere og et netværk af freelancere over hele landet. De benyttes nu som national ekspert på forebyggelse af svind og tyveri i virksomheder.

Eksportprisen, som også blev uddelt i samarbejde med Sparringspartnerne, gik til Hans Følsgaard.

- Med salg af teknisk rådgivning har de et godt tag i det skandinaviske marked, og efter deres beslutning om at etablere sig i Tyskland og Kina får deres eksport nu et imponerende skub opad.

Oplæg i topklasse Eftermiddagen bød også oplæg i topklasse leveret af Jacob Risgaard, der er kendt fra tv-programmet Løvens Hule.

I sit oplæg lagde Jacob Risgaard ikke skjul på, at vejen til succes var benhård. Men med mottoet "vildere" i baghovedet og tre fokusområder, han stadig arbejder ud fra, står han i dag med en succesfuld virksomhed i særklasse.

Hans tre bud på succes er: Vær synlig - gentag igen og igen og alle steder, hvad du vil. Del ud og giv - hjælp andre, og du får meget mere tilbage. For eksempel donerer Jacob Risgaard og Coolshop ofte til velgørende formål. Og til sidst hold fokus - drøm stort, fasthold dit fokus og lav kun det, du synes er sjovt.

Hele showet blev bundet sammen af konferencier Majbritt Sandberg.