Se billederne: Brummende veteranmotorer bragt nostalgien frem

Køge - 09. august 2021 kl. 19:09 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Egentlig burde han måske tage en slapper på sofaen denne lørdag formiddag.

Men nej, det kunne naturligvis ikke komme på tale for Carsten Andersen, næstformand i Sjællands Veteran Traktor Klub og hjemmehørende på Overdrevsgården vest for Svansbjerg. For selvom han var fuldt beskæftiget indtil 00.45 natten til lørdag med at høste færdigt, inden truende regn over Østsjælland

- Vi var seks mand i gang i to mejetærskere og fire kornvogne. Vi skulle jo være færdige, for skyerne var særdeles mørke ved 22-tiden, så vi gav den maksimal gas, griner Carsten Andersen, der sammen med kompagnonerne høstede et areal på godt 30 hektar i løbet af fredagen.

Helt derop kom han ikke igen lørdag og søndag, hvor han sammen med resten af veterantraktorklubben havde indbudt til høstdage på Overdrevsgården. Alle de gamle maskiner er kørt frem, grillen er tændt og i omegnen af 50 veterantraktorentusiaster inspicerer det bedagede, men yderst funktionelle materiel.

- Det er ren nostalgi det her, og folk kommer gladelig og ser på. Vi vil jo gerne vise det frem, som vi går og hygger med til hverdag, siger Carsten Andersen, inden en høj brummen fra baggrunden tager over:

- Det er bare Johnny, ham får vi ikke ned fra maskinen lige foreløbig, siger han grinende og peger på over kollegaen, der ser ud til at hygge sig.

En broget skare Tonen er mildest talt munter og jordnær i veterantraktorklubben, og det skyldes nok den brogede skare af medlemmer, mener klubformand Finn V. Hansen.

- Nogle brænder for frimærker, andre for veterantraktorer. Vi har det godt sammen her i klubben, selvom vi er meget forskellige. En af lærer på politiskolen, en har kørt beton, jeg har selv været vognmand, mens en anden arbejder i Skattestyrelsen. Alle er repræsenteret, og vi driller hinanden og får fyret nogle bemærkninger af. Men selvfølgelig altid i en god tone, siger Finn V. Hansen, der ikke tøver med at give en rundvisning på museet med de godt 100 veterantraktorer.

Har været underdrejet For passionen for de gamle maskiner fra en svunden tid vil man gerne dele med andre. Og det er lige netop derfor, at man første weekend i august hvert år holder høstdage med veterantraktorer, fortæller Finn V. Hansen:

- Det er jo en god lejlighed for mange af vores medlemmer at få nogle af de gamle traktorer ude at køre, og flere er også kommet kørende hertil i dem, siger han og udtrykker håb om, at coronapandemiens tilbagetog forhåbentlig kan få flere veterantraktorentusiaster forbi Overdrevsgården.

- Der er ingen tvivl om, at vi har været lidt underdrejet, men nu håber vi, at der kommer rigtig godt gang i museet igen, siger han og tilføjer, at museet såmænd er åbent og tilgængeligt fra solopgang til solnedgang.