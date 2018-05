Se billedserie De 600 kommende skolebørn i Køge Kommune kom helt tæt på både ambulancer, brandbiler og politibiler, som alle kom kørende ind i Lovparken med sirenerne tændt. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Brandbiler og ambulancer gjorde de yngste klogere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Brandbiler og ambulancer gjorde de yngste klogere

Køge - 31. maj 2018 kl. 08:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For andet år i træk var Lovparken i Køge fyldt med forventningsfulde børn, som efter sommerferien skal begynde i skole. Cirka 600 børn var samlet i formiddag, og de fik sig en stor oplevelse, da både ambulancefolk, brandbiler og politihunde indtog parken.

Undervejs i showet »brændte« en mand sig på en grill, så børnene var nødt til at ringe til en ambulance. Og hvad skal man så trykke på telefonen?

»1-1-7, det er lyv. 1-1-2, den er go'.«

Sådan lød remsen, og kort efter kom en ægte ambulance kørende ind i parken med sirenerne tændt. Senere kom også en knaldrød brandbil med flere brandmænd, der skulle lukke en »brand« i et telt, og til slut skulle betjente og en politihund fange en tyv.

Det er SSP, Østsjællands Beredskab, Falck og politiet, som står bag dagen i Lovparken, hvor de kommende skolebørn skal rustes til at kunne foretage alarmopkald.

- Det handler om at skabe en bevidsthed om »112«, og hvem børnene skal ringe til. Det hele kan være lidt diffust, så vi har gode erfaringer med, at de oplever det i virkeligheden og træner remsen, fortæller Mark Sauer, der er SSP-konsulent i Køge Kommune.

Tid til et møde Sidste år var første gang, man arrangerede 112-dagen i Køge, men Mark Sauer har stået bag lignende dage i 15 år. Han peger på, at dagen - udover teaterstykket - også giver de mange børn mulighed for at møde både ambulancefolk, brandmænd og politibetjente i øjenhøjde.

- Her har de tid til at møde dem og stille spørgsmål, og børnene oplever, at det er helt almindelige folk, forklarer Mark Sauer og fortsætter:

- Derudover er pædagogerne også rigtig gode til at arbejde med børnene bagefter, og det er vigtigt med den tidlige indsats for at gøre børnene klar til nogle andre omgivelser på skolerne efter sommerferien.