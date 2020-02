Artiklen: Se billederne: Brændeovn mistænkt for at tænde ild i villa

Se billederne: Brændeovn mistænkt for at tænde ild i villa

- Der er ingen synlige flammer, men røgudvikling ud af vinduerne. Man vælger at spærre vejen for, at brandmændne kan arbejde. Det lykkes hurtigt at på slukket ilden, siger Charlotte Tornquist.