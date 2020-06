Se billederne: Boldklub total smadret

Se billedserie Politiet sikrede spor, efter at Herfølge Boldklub var udsat for omfattende hærværk i weekenden. Foto: Herfølge Boldklub

Køge - 08. juni 2020 kl. 11:28 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et voldsomt syn, som mødte rengøringspersonalet, da de kom på arbejde i Herfølge Boldklub søndag morgen. Klublokalerne har i weekenden været udsat for et omfattende hærværk med smadrede døre med stor huller i, ketchup på vægge og lofter og splinter fra dørene spredt over gulvene.

- Der er otte-ti døre, der er fuldstændig smadret, der er kastet ketchup op på væggene, de har smidt tøj ud over det hele og taget noget af det, og de har taget bolde med ud på stadion og spillet med dem. Vi har ikke overblik over, om der er stjålet nogle af bolde, fortæller formand for Herfølge Boldklub, Jannik Jakobsen.

Boldklubben har ikke en konkret mistanke om, hvem der står bag hærværket, men formanden fortæller, at klubben gennem den seneste tid er blevet hjemsøgt af en gruppe unge.

- Vi ved, at der har været nogle unge gutter herude den sidste måneds tid og lavet noget hærværk her og der, men ikke noget som i går. Vi har haft trænere til at sove herude for at holde øje med området, men nu er det stukket helt, siger Jannik Jakobsen.

Bryder ind på stadion Jannik Jacobsen mener, at gerningsmændene er gået bevidst efter at smadre ting. De er ikke gået ind i klubhuset for at stjæle, vurderer han.

- Det er nogle, der bryder ind på selve stadion og går ind ad døre ind til selve klubhuset. Vi har ikke noget imod, at de sidder derude om aftenen, men når de begynder at lave hærværk, er det en anden snak. Så er det ødelæggende for os alle sammen. De har smadret alt, siger Jannik Jacobsen.

Han lægger ikke skjul på, at hærværket påvirker klubben og menneskerne omkring den.

- Vi synes, det er super ærgerligt. Vi har lige haft en hovedrengøring og renovering. Det har vi brugt tiden på under corona. Nu kan vi starte forfra. Og det er kedelige penge at skulle af med på grund af hærværk, siger Jannik Jacobsen.

Boldklubben tilkaldte omgående politiet, som var derude søndag.

- Vi har haft politiet herude. De har taget fingeraftryk af nogle af tingene. Vi håber på, at vi måske kan finde ud af, hvem det er, siger Jannik Jacobsen.

Politiet søger vidner Midt- og Vestsjællands Politi havde søndag en patrulje ude i Herfølge Boldklub.

- Vi har lavet gerningsstedsundersøgelse og sikret spor fra stedet. Sagen vil blive efterforsket i håb om, at vi kan finde nogle personer, der står bag, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun beder også om hjælp fra borgere, som kan have set noget.

- Gerningstidspunktet er fra lørdag klokken 10 til søndag klokken 10. I det døgn har vi stor interesse i at vide, om der har været nogen omkring boldklubben. Hvis der er nogle borgere derude, der sidder inde med oplysninger, vil vi meget gerne høre fra dem, siger Charlotte Tornquist.

Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.