Se billederne: Bladchefen fejret med flotte ord

Køge - 26. februar 2020

Ordentlighed, løsningsorienteret og ingen trang til pral. Alle talerne til DAGBLADET Køge og Køge Onsdags bladchef, Jan Gløet, kredsede om de samme egenskaber.

Tirsdag fejrede Sjællandske Medier, at Jan Gløet fylder 60 år med en reception på Hotel Niels Juel, hvor forretningsforbindelser, repræsentanter for Køges handelsliv, byråd, institutioner, Radio Køge og mediehuset deltog.

Den første taler var administrerende direktør i Sjællandske Medier, Jens Nicolaisen.

- Du er en af de erfarne og en af de rigtig gode af slagsen. Du er bundsolid og altid løsningsorienteret. Du er ikke den i Køge, der fylder mest i rummet, men på din imødekommende og lavmælte facon får du tingene til at spille. Du praler aldrig. Når noget lykkes, henviser du altid til dine medarbejdere og at det er en holdindsats, sagde Jens Nicolaisen.

Karriere i avisbranchen

Jan Gløet har arbejdet hele af sin karriere i avisbranchen. I 1983 begyndte han i Berlingske Lokalaviser efter at have været salgsleder på et forlag. Der var han salgschef for et fagtidsskrift. Kort tid efter var han med til at starte en konkurrent til det nuværende Vestegnen, som hed Onsdagsavisen i regi af Berlingske Lokalaviser i Taastrup.

Han vendte tilbage som bladchef på Taastrup Avis i 1989.

Jan Gløet var i Berlingske Lokalaviser til 2002, hvor han skiftede en stilling som salgschef til DAGBLADET Køge, Køge Onsdag og Radio Køge. Siden er der kommet Køgenu.dk, sn.dk/koege og senest Midtsjællands Avis og Lokalavisen Heden til.

Jan Gløet er også telemarketing-ansvarlig for DAGBLADET Køge, Ringsted og Roskilde.

Styr på butikken

Den næste taler i rækken var Henrik Brøns, der er Sjællandske Mediers markedsdirektør i Region Østsjælland, hvor Køge hører under. Han og Jan Gløet har kendt hinanden siden 1987, hvor deres veje arbejdsmæssigt har krydset hinanden i en række konstellationer.

- Hvis jeg skal beskrive Jan, falder ordene ordentlighed, troværdighed, grundighed og stabilitet meget hurtigt ind. Jan har styr på sin butik, er analytisk og arbejdsom, og Jan skaber et rigtig godt arbejdsklima. Hvis det hele lyder lidt kedeligt, så skal jeg hilse og sige, at jeg også kender Jan fra en anden side, der er noget festligere, sagde Henrik Brøns.

Medarbejdertrivsel

Den sidste til at holde tage var redaktør på Dagbladet Køge, Katrine Wied, der er daglig lederkollega med Jan Gløet.

- Hvis jeg kun havde et ord til at beskrive dig ville det være "ordentlighed". Du er et af de mest hæderlige mennesker, jeg kender. Og det kendetegner både dit arbejde og din væremåde over for andre. Ud over, at din afdeling har flotte salgstal, er det også en afdeling, hvor der er en meget høj grad af medarbejdertrivsel. Det skyldes selvfølgelig, at vi har gode og søde medarbejdere ansat. Men medarbejdertrivsel peger også altid tilbage på chefen. En ordentlig chef giver glade medarbejdere. Som jeg ser det, er det chefens allervigtigste opgave. For glade medarbejdere giver også bedre præstationer, sagde Katrine Wied.

Når Jan Gløet ikke er på arbejde, bliver fritiden ofte brugt med en golfkølle i hånden, sammen med sin hustru Hanne. Parrets tvillingesønner har arvet interessen og begge drenge, der i dag er 29 år, har spillet golf på eliteniveau.

Til sidst holdt Jan Gløet en takketale.

- Jeg har altid nydt Køge, en fantastisk by at arbejde i - og for. Byen har nogle fantastiske kulisser og er i den grad en by i vækst. Vi har en rivende byudvikling, det strømmer til med nye indbyggere og virksomheder. Jeg håber, at alt det positive fortsætter, og at vi kan være med til det, sagde Jan Gløet.