Se billederne: Befrielsen blev markeret - og fællessang blev til »nynnesang«

Sidstnævnte krævede to ekstranumre fra publikum, før de ville slippe sanger og musikere. Oprindeligt var der planlagt flere fællessange under koncerten, blandt andet »En lærke letted« og »En venter lang og mørk og hård«. Begge blev dog til »nynnesange«, da coronasituationen og smittefaren forbød, at de mange gæster alle sang med på én gang.