Se billeder og video: Vidtfavnende klimadebat på Torvet

Han er sammen med kampagnen »Danmark for Målene« på tur rundt i hele landet for sætte fokus på FN's 17 verdensmål, og den velkendte radiovært og musiker har lørdag også en ukulele under armen.

Instrumentet bliver brugt til at synge en kort sang for de omkring 20-30 fremmødte, og Søren Dahl byder velkommen med ordene om, at dagens tema »Energi i by og bolig« skal gøres mere konkret.

Hvordan vil vi leve?

Det er Danmark for Målene, der står for lørdagens arrangementet, og derigennem har kommunen valgt at koble sig på. Blandt andet for at samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet om en workshop, som kan besøges efter dagens klimadebat. Workshoppen går ud på at invitere alle til at bidrage med at udvikle idéer og løsninger til et bæredygtigt liv i Køge Kommune. Resultaterne af workshoppen vil fungere som input til kommunens arbejde med en revideret klimaplan.