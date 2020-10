Se billedserie Thomas Søgren inviterer til hyggelig uhygge i sin gård. Foto: Henrik Førby Jensen

Se billeder og video: Velkommen til halloween-gys på Nørre Boulevard

Køge - 28. oktober 2020 kl. 06:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Uhyggen har for alvor indtaget et hus på Nørre Boulevard. I nummer 125 er hækken således indhyllet i politiafspærring og spindelvæv. Offentlige hængninger og desperate advarselsskilte i vinduerne hører netop nu til dagens "orden" på adressen. For andet år i træk har husets indehaver Thomas Søgren gjort ekstraordinært meget ud af halloween.

- Vi gjorde det også sidste år, men i år har den fået fuld smadder. Det er stukket helt af, for jeg elsker at gøre børn glade - og nu er selv mine egne børn bange! siger Thomas Søgren Hansen med et stort og imødekommende smil.

Omkring hans hus på Nørre Boulevard kan man se, hvad han refererer til: Monstre, zombier og spindelvæv hænger, lyser og blafrer i vinden og på fortovet viser et skilt vej til "kirkegården", hvor Grev Dracula naturligvis er stedt til hvile i selskab med andre rastløse sjæle. En enkelt prøver igen og igen at stige ud af sin ligkiste - en anden skriger, mens han forsøger at krybe op af jorden.

Går man ind gennem porten, må man være beredt på massiv uhygge: Den opfindsomme Søgren har lavet en sti, som leder de modige gæster gennem et landskab af afhuggede hoveder, skeletter, legemsdele nedsænket i vædsker. Blodige arme og ben er klar på grillen. Billeder af uskyldige børn forvandler til blodtørstige hyæner og du risikerer at blive opsøgt af en mystisk pige. Hun spørger, om du vil lege. Men på en underligt foruroligende måde.

I gården har en zombie sågar placeret sig bag rattet i en spindelvævsindhyllet veteranbil og i næste gård er en metalicgrå Suzuki landet på taget Et offer er nået halvvejs ud af bilen og fra bagsædet stirrer et spædbarn ud på sin beskuer gennem en knust rude.

- Jeg skulle bruge reservedele fra bilen til at reparere min kones bil - og så tænkte vi: "Hvad skal vi gøre med liget? Vi vender det på hovedet", fortæller Thomas Søgren om den "forulykkede" bil.

Rundt omkring drejer figurer sig. Nogle skriger. Nogle aktiveres ved et højlydt klap, mens andre er motordrevne. Thomas Søgren begyndte allerede på det store arbejde med "rædselsstien" i juni måned. Inspirationen til de mange installationer finder han ikke mindst i amerikanske Facebook grupper.

- Jeg har lavet det hele selv. Jeg elsker at lave det. Amerikanerne går jo rigtig meget op i Halloween. Jeg fik blandt andet ideen til manden, der åbner kistelåget fra en Facebook gruppe. Der var én, der havde ideen, men han kunne ikke få det til at fungere. Da jeg så lavede det, spurgte folk selvfølgelig, hvordan jeg havde gjort, fortæller han begejstret.

Thomas Søgren Hansen kører til daglig Vejhjælp og har mange fridage, hvor han kan gå og hygge sig med sin hobby. Den involverer også hans to døtre - syvårige Viktoria og ikke mindst den fem-årige Josefine.

- Josefine er blevet rigtig sej. Det var hende, der ville have barnet på bagsædet af bilen og det var også hende, der ville have øjne i hovedet på ham, der får elektrisk stød. Hun kom også med glassene til legemsdele og gav mig sin dukke, fortæller Thomas Søgren og peger op på en blodig dukke.

Den fantasifulde sti byder på et væld af detaljer, så man må selv gå gennem den for at få hele oplevelsen med. Alle er velkomne til et godt gys fredag den 30. og lørdag den 31. oktober fra klokken 16 og hen mod midnat. Dog på en betingelse, understreger Thomas Søgren.

- Vi overholder coronareglerne og jeg opstiller håndsprit til folk. Og så er stien ensrettet, fastslår han.

Handsken er kastet - tør du gå gennem stien?

Se filmen Den vildeste halloween-have her i stedet