Se alle billederne: Nybagte studenter i coronatid

Køge - 04. juni 2020

Der er godt fyldt på den solbeskinnede parkeringsplads. En næsten uendelig strøm af biler triller skiftevis ind og ud af området, hvor det i dagens anledning er gratis at parkere. Ud af bilerne træder storsmilende familier og stolte forældre.

Foran Køge Handelsskole bliver de budt velkommen af en lille gruppe ansatte i gule veste. I hånden har de ansatte en liste med navne på alle de elever, som om lidt afslutter deres tid på skolen med en sidste mundtlig eksamen.

Inde bag indgangen kan familiemedlemmerne skimte opstillede pavilloner i grønne og grå farver, og da klokken er 10.00, er der godt med mennesker.

Trods forsamlingsbud, afstandskrav og hygiejneregler har Køge Handelsskole fået stablet en løsning på benene, så søskende, forældre og bedsteforældre traditionen tro kan ønske tillykke og sætte huen på de unge. Og hos sidstnævnte er der stor glæde over løsningen.

- Det betyder alt, at de kan være her, og jeg synes, det fungerer godt trods omstændighederne. Det ville være forfærdeligt, hvis jeg skulle have huen på uden dem, siger 20-årige Melanie Kristensen, der fik 10 i sin afsluttende eksamen.

I baggrunden under en pavillon står blandt andre hendes moster Susan og fætteren Nick, der har taget turen fra Næstved. På et bord i teltet står jordbær dyppet i chokolade klar side om side med bobler i høje, lyserøde glas.

- Det fungerer godt, og det er en super løsning, lyder det fra Susan.

Højst en times fejring Når familierne ankommer til handelsskolen bliver listen med elevnavne kigget igennem, og familiemedlemmerne guides ind på skolens græsområde og en bestemt pavillon. Alle de 29 opstillede telte har nemlig hvert deres nummer.

Skolen har lavet specifikke regler for dagens fejring, så familierne bliver først lukket ind et kvarter før, at elevens eksamen er færdig. Kommer de tidligere, må de vente ude på parkeringspladsen.

Familierne er også begrænset til ni medlemmer, så man inklusiv studenten ikke når over grænsen på ti personer.

Inde på skolens område får hver familie tildelt en pavillon, som de må bruge til at fejre de unge i maksimalt en time. Herefter skal der sprittes af, inden en ny familie og en ny student kan indtage pavillonen.

I en af dem står den nybagte student Jesper Rud Jensen og glæder sig over at kunne fejre øjeblikket med familien trods omstændighederne.

- Det er dejligt, selvom det ikke er det samme, for det ville være fesent, hvis familien slet ikke måtte komme, siger den 19-årige student.

Han står i en rundkreds med sin familie, der ligesom så mange andre har valgt at fejre dagen med bobler i glasset. På bordet i midten står flotte flødeboller i forskellige farver klar.

Og hvordan gik den afsluttende eksamen så, som gik ud på at forsvare det såkaldte studieområdeprojekt?

- Det gik fint. Jeg fik et 12-tal, lyder det beskedent fra Jesper Rud Jensen, der er klar til at læse direkte videre og efter sommerferien skal i gang med en bachelor i finansøkonomi.

En stolt far Taler man med Køge Handelsskole, er der stor tilfredshed at spore. Både med at skolen har fundet en løsning, så familierne kan fejre dagen og sætte hue på de unge. Men også med selve afviklingen, der indtil videre går strygende.

- Det er gået super godt, lyder det fra Vicky Jensen, der til daglig er leder af skolens Praktikcenter, og uddyber:

- Der er en rigtig god stemning, og folk respekterer reglerne. De overholder både deres tid og antallet af gæster.

I midten af området venter familien Mikkelsen i spænding. Om få minutter kommer »deres« nybagte student gående hen ad græsset efter hendes afsluttende eksamen.

Smilet er stort hos Signe Liv Mikkelsen, da hun ser familien stå klar med vink, kram og små dannebrogsflag.

- Så skal du bare ud og være stiv!, lyder det højt fra en af vennerne.

Far Mikkelsen står ved siden af og får æren af at sætte huen på hovedet af sin datter i et rørende øjeblik. Det vækker stor glæde, at familien kan være med.

- Det er vigtigt, at vi kan komme og fejre hende med familien, og det fungerer optimalt, siger Søren Mikkelsen, der har taget turen fra Hårlev.

- Og jeg er stolt over at give hende huen på. Det siger sig selv. Det er vores tredje og sidste, som bliver student, fortæller han.

Håber på vogntur Signe Liv Mikkelsen er også glad for handelsskolens løsning.

- Det er rigtigt rart, at de fundet en løsning, for jeg har hørt, at familien på andre gymnasier ikke kan sætte huen på, fortæller den nybagte student.

Hun oplever ikke det samme pres, når familien ikke står og venter ude foran eksamenslokalet.

- Så har man lige lidt til at samle sig, hvis det ikke er gået så godt, påpeger Signe.

Hun klarer sig dog godt og kan afslutte tiden på handelsskolen med et 10-tal.

- Det er sgu dejligt, udbryder Signe, der har læst Business Communication på Køge Handelsskole.

- Det var det, jeg havde håbet på.

Hun håber også på, at studenternes vogntur bliver til noget, og efter udmeldingen fra politikerne på Christiansborg onsdag aften, der nu giver et foreløbigt grønt lys, tyder meget på, at de unge får en eller anden mulighed for at køre glade og nok også berusede rundt for at fejre studenterhuen.