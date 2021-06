Se billedserie - Det er noget svineri, fordi vi som lille land lever af at udvikle solidt, dansk design, lød det fra skatteminister Morten Bødskov (S), da han mandag besøgte Toldstyrelsen i Køge for at se på kopivarer. Foto: Kenn Thomsen

Se alle billederne: Kopivarer strømmer ind i landet

Køge - 01. juni 2021 kl. 12:18 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Toldstyrelsen registrerede sidste år rekordmange sager med kopivarer, og i den anledning lagde skatteminister Morten Bødskov (S) vejen forbi styrelsen i Køge for at blive klogere på det stigende problem.

Her blev han mødt af både Wegners klassiske Y-stol, en PH-lampe, et par sorte Nike sneakers og en bunke blandet tøj. For det utrænede øje ligner det ægte produkter, men faktisk er de alle kopier.

Undervejs blev ministeren klogere på styrelsens arbejde med at fange de falske produkter, som altså er et stigende problem. Ifølge Toldstyrelsen er antallet af sager steget med 232 procent fra godt 2.500 sager i 2016 til knap 8.500 sager i 2020, hvilket er rekord.

Hyppigste kopivarer Accessories til tøj: 107.965 artikler



Tilbehør til mobiltelefoner: 26.694



Husholdningsmaskiner: 10.249



Computerudstyr: 9.392



Tøj: 8.986



Legetøj 4.857



Kilde: Toldstyrelsen

Spørger man skatteministeren, er det problematisk, at kriminelle forsøger at efterligne klassiske, danske designprodukter.

- Det er noget svineri, fordi vi som lille land lever af at udvikle solidt, dansk design. Derfor har vi et ansvar for at beskytte vores design, når kriminelle prøver at undergrave det, understreger Morten Bødskov.

Han kom dog ikke med noget nyt politisk udspil men pegede i stedet på, at man i øjeblikket er godt i gang med at ansætte 1.000 nye medarbejdere på skatteområdet frem mod 2023. Ministeren forventer, at de mange nye ansatte også vil komme kampen imod kopivarerne til gode.

Varer for 180 millioner kroner Under besøget blev ministeren guidet rundt blandt falske produkter og store pakker med kopivarer af Trine Dancygier, der er kontorchef i Toldstyrelsen. Hun forklarede, at styrelsen registrerer mange mindre »post-sager«, som falske ure, tøj og tilbehør til mobiltelefoner bestilt fra netbutikker uden for EU.

Stigningen i antallet af kopivarer er noget, som Toldstyrelsen har særlig fokus på, fortæller kontorchefen.

- Kopivarer er ulovlige og kan være sundhedsfarlige for forbrugerne, lige som kopierne skævvrider konkurrencen for danske virksomheder, så der er flere grunde til, at det er et område, vi har særlig fokus på i toldkontrollen og i vejledningen til forbrugerne, siger Trine Dancygier.

Ifølge Toldstyrelsen finder kopivarerne ofte vej til Danmark via enten privates internethandel eller i større partier, som kommer ind med den erhvervsmæssige import. Sammenlagt har styrelsen tilbageholdte kopivarer i 2020 til en værdi af knap 180 millioner kroner, svarende til den ægte udgave af varerne.

Farlig smutvej I kælderen hos Toldstyrelsen i Køge får skatteministeren lov til at mærke på kopivarerne og løfte en af de falske Wegner-stole. Hans umiddelbare tanke er, at stolen er noget lettere end originalen.

Ministeren mener, at det stigende antal registrerede kopivarer også er et resultat af et højt niveau af kontrol hos styrelsen, hvis arbejde han undervejs ikke var sen til at rose.

Man hvad tror den socialdemokratiske skatteminister ellers, at stigningen i antallet af kopivarer skyldes?

- Jeg tror, der er mange forklaringer. Hvis man for eksempel kigger på stolene, er de meget populære, men de er også dyre. Så hvis de koster en tiendedel af prisen et sted, kan det godt tiltrække nogen, siger Morten Bødskov og fortsætter:

- Men folk må hellere spare op og købe originalen senere, for kopivarer er en farlig smutvej, der jo kan ende med bøde.