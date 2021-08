Se billedserie Kulminationen på de seneste ugers fejring af Hastrupskolens 50-års jubilæum fandt sted fredag eftermiddag og aften, hvor et hav af mennesker havde fundet vej til skolen for at markere den runde fødselsdag. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Se alle billederne: Kæmpe fest markerer 50-års fødselsdag

Køge - 20. august 2021 kl. 18:47 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I de mange forskellige boder står elever klar til at tage imod bestilling. Om man vil prøve sit held af i andedammen og skydeboden eller stille sulten med pølsehorn og store cookies, så er mulighederne mange.

Pladsen foran Hastrupskolen syder af liv, aktivitet og levende musik, og allerede omkring klokken 16, hvor jubilæumsfesten officielt skydes i gang, er der fyldt med mennesker. Skolen og fejringen behøver nemlig ikke lade sig begrænse af nogen coronarestriktioner, og det glæder skoleleder Thomas Kielgast.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Det er kun få måneder siden, at vi var helt lukket ned, og nu kan holde fest uden restriktioner og med 2.000 mennesker. Livet er tilbage, siger Kielgast, mens han forsøger at overdøve lydprøverne fra dagens musikalske indslag »Kurt & Kiksene«.

For skolelederen betyder det alt, at skolen kan fejre sit 50-års jubilæum fysisk med fulde huse.

- Det er mellem mennesker, det sker, fastslår Kielgast.

Bringer minder frem Mens der er gang i boderne og loppemarkedet, og vinden hiver godt i de mange grønne og hvide pavilloner, har en gruppe tidligere elever sat sig ved et af de mange borde under eftermiddagssolen.

Her bliver der hentet både øl og cola, humøret er højt og snakken går lystigt mellem de otte »gamle« elever, der alle begyndte i den samme 2. klasse tilbage i 1971. Året hvor Hastrupskolen åbnede første gang.

Eleverne har fået udleveret det jubilæumshæfte med gamle billeder og anekdoter, som skolen har fået lavet i anledningen af jubilæet, og det bringer minderne fra skoletiden frem for flere af de tidligere elever.

- Jeg kan godt huske, at taget var fladt. Indenfor var der gulvtæpper, og vi havde jo både dårlig udluftning og asbest i lofterne, griner en.

De tidligere elever har primært holdt kontakten via Facebook, men i forbindelse med Hastrupskolens jubilæumsfest besluttede de sig for at mødes. Gamle historier bliver udvekslet, og hukommelsen kommer på prøve. Et sort/hvidt billede af skolens bibliotek får Lena Brendstrup til at huske én bestemt dag.

- Jeg kan huske, at den dag Jens Otto Krag gik af, sad vi på biblioteket og så nyheden. At han gik af på det tidspunkt, havde overrasket vores lærer, fortæller den tidligere elev.

De samme værdier Lena Brendstrup husker også, at folkeskolen var en helt anden dengang i 70'erne.

- Det var mest styret af lærer og mindst centraliseret. Det betød, at vores lærere, som var meget dynamiske, gav os muligheden for selv at prøve os af, husker hun.

De »gamle« elever, et udtryk de selv laver sjov med, hygger sig tydeligvis over gensynet, og Lena Brendstrup glæder sig over at mødes igen.

- I dag er folk jo spredt alle mulige steder rundt omkring i landet, så det er fedt at kunne se sine gamle klassekammerater på den her måde, fortæller hun og uddyber:

- Det er sjovt, fordi man opdager, at det man husker ens kammerater for, det de brændte for, har de udviklet, og på flere punkter har de stadig de samme værdier. De har forfinet deres spiren, uddannet sig og taget nogle omveje.

Fostret en speciel klasse Mens de tidligere elever fortsætter snakken om gamle dage, går en lidt ældre dame forbi og stopper pludseligt op. Sørme om det ikke er elevernes oprindelige klasselærer Lissi. Alle får nærmest et chok, men hurtigt bliver der uddelt lange kram til den tidligere lærer.

- Det er virkelig hyggeligt at se dem igen, men det er også skræmmende, hvor svært det kan være at genkende dem, lyder det fra en lettere overvældet Lissi Vestergaard.

Hun endte med at være lærer på Hastrupskolen fra 1971-2007 og husker tydeligt sin første klasse.

- Jeg kan huske jer, fordi I var kreative, fortæller Lissi, hvorefter en af eleverne bryder ind:

- Ja, du har fostret en speciel klasse, hvilket får Lissi til at svare hurtigt igen:

- Eller også har materialet bare været sådan i forvejen, lyder det fra den tidligere klasselærer, som får eleverne til at bryde ud i latter.

Hastrupskolens jubilæumsfesten fortsatte fredag indtil klokken 20.00, hvor der efter planen også var taler fra borgmester Marie Stærke (S), udvalgsformand Mads Andersen (K) og Thomas Kielgast.

Det nye jubilæumshæfte forventes trykt i 5.000 eksemplarer og husstandsomdelt i hele Hastrup.