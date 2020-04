Se alle billederne: Første skoledag efter nedlukningen

Se billedserie Eleverne på Kirstinedalsskolen mødte torsdag ind for første gang i over en måned til et glædeligt gensyn med både kammerater og lærere. Foto: Jørgen C. Jøgensen Foto: Daniel Rosenaa

Køge - 16. april 2020 kl. 14:08

Kirstinedalsskolen har ligesom rigtig mange andre skoler landet over åbnet klasselokalerne igen for de yngste elever, og torsdag morgen ankom 0. og 1. klasserne som de første.

Skolen havde fra morgenstunden ansatte ved alle indgange for at sikre, at både børn og voksne holdt afstand til hinanden.. Forældrene måtte aflevere deres børn uden for bygningerne i skolegården, men ifølge skolens leder Søren Fini Christensen, var både elever og forældre gode til at holde afstand.

- Vi kan se, at forældrene har været meget opmærksomme på at gøre børnene klar og fortælle dem, hvordan det hele skal foregå med afstand og uden kram. Det er gået stille og roligt, og det er rart at se, at forældrene har forberedt børnene godt, siger skolelederen.

Da børnene i 0. og 1. klasse mødte ind i morges, blev de som det første sat til at vaske hænder, inden de måtte sætte sig på deres plads i klasselokalet, eller blot røre ved noget. I lokalerne er der to meter mellem hver elev, og skolen har ligesom mange andre delt klasserne op i to hold med cirka 10-12 elever per hold.

Derudover står den fremover på masser af undervisningen udenfor, og allerede i løbet af formiddagen var mange af eleverne en tur ude i solen med lærerne.

- Ligger ikke naturligt Kirstinedalsskolen har valgt at dele skolegården op i forskellige legeområder, som de enkelte hold af elever skal forsøge at holde sig inden for. Det er dog ikke sket med en masse tape eller strimler, men i stedet har man forklaret børnene, hvor de skal lege.

De enkelte hold er også inddelt i mindre grupper, som eleverne skal holde sig indbyrdes i, når de leger.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at få dem til at holde to meters afstand, når de er udenfor, men det er en svær opgave. For det første skal lærerne vænne sig selv til det, men det er også noget, som børnene har lidt svært ved at forstå. Det ligger ikke naturligt for dem, påpeger Søren Fini Christensen og uddyber:

- Når børnene sidder på deres plads i lokalerne, kan de fleste godt forstå, at de skal holde afstand. Udfordringen kommer, når vi laver aktiviteter, der skal begejstre og gøre børnene glade. Så glemmer de restriktionerne, og så er vi nødt til at vejlede dem og skille dem ad.

Rolige forældre For at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens krav har skolen på Skolevej fået ekstra rengøring, ligesom man har monteret ekstra håndvaske rundt omkring, selvom skolen i princippet har nok.

På det punkt er Søren Fini Christensen fortrøstningsfuld. I stedet kan udfordringen den næste tid være, hvis elever og lærere skal blive ved med at efterleve afstandskravet i længere tid, mener skolelederen.

- Det er virkelig ikke naturligt for os danskere at holde afstand, og det bliver en løbende udfordring. Jeg tænker, at vi bliver dygtigere, men der vil ske fejl. Det er dumt at tro andet, for vi har med børn at gøre, som handler meget impulsivt, understreger han.

Hvordan er stemningen blandt forældrene? Er de trygge ved situationen?

- Vi har ikke fået mange henvendelser fra forældre, men nogle har dog været bekymrede for, hvis nu deres børn kunne blive smittede, og de har selv har syge i familien. Men fra politisk hold har der været en kursændring, så nu kan forældrene træffe beslutningen i samråd med deres læge, og det har givet større ro, siger Fini Christensen.

Han fortæller, at det er et par børn, som ikke møder op i skole af forskellige grunde, og her har dialogen været stille og rolig.

På mandag har I alle eleverne fra 0.-5. klasse tilbage på skolen. Er du fortrøstningsfuld for, at I kan klare situationen?

- Ja, det tror jeg nok, at vi skal håndtere. Vores rengøring har været gode, og selvom jeg oplever, at det her måske ikke var det, folk ønskede, og helst vil tilbage til normalen, så skal vi nok løse det, fastslår skolelederen og fortsætter:

- Medarbejderne har heller ikke set hinanden i et stykke tid, kun via video, så de er glade for at komme tilbage til børnene og være i kontakt med dem, selvom de er tvunget til at holde afstand.