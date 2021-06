Under dele af nedlukningen åbnede KØS i Køge dørene midlertidigt for elever fra Sct. Nicolai Skole. Nu foreslår skolen, at man permanent kan overtage lokaler fra museet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Sct. Nicolai Skole vil flytte ind på nærliggende museum

Køge - 19. juni 2021 kl. 12:05 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Sct. Nicolai Skole i Køge Kommune ser frem til at løse det voksende pladsproblem, som den selv og flere andre af områdets skoler kigger ind i de kommende år.

Skolens bestyrelse bakker blandt andet op om, at man flytter et område på Søndre Havn fra Søndre Skoles distrikt til Sct. Nicolai Skoles distrikt, så sidstnævnte på papiret kan overtage flere elever.

Ifølge Søren Rindal Nielsen, der er formand for skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole, stemmer det fint overens med det, som bestyrelsen selv har foreslået over for Køge Kommune.

- Det kommer for eksempel til at skabe en kortere og sikker skolevej, når underføringen kommer, påpeger han og argumenterer for, at en voksende Sct. Nicolai Skole vil have en positiv effekt på byen.

- Mange byer har mistet deres midtby, men her har vi satset på den, og det at have liv i midtbyen er også at have en stor skole, så nye tilflyttere får følelsen af at høre til i midtbyen.

Formanden er dog ikke videre positiv over forslag to af de tre mulige justeringer af skoledistrikterne, som politikerne nu sender i høring blandt skolernes bestyrelser. I stedet for at undgå, at Sct. Nicolai Skole ikke danner tre klassespor ved at flytte et område fra Sct. Nicolai Skoles distrikt til Asgård Skoles, bør man lade førstnævnte vokse.

- Vi er ikke tilhængere af det forslag. Umiddelbart flytter man nogle børn, som er tæt på Sct. Nicolai Skole, til en skole, som ligger længere væk, siger Søren Rindal Nielsen og uddyber:

- En ting er, at kommunen skal have skolerne til at hænge sammen, og de kan være nødt til at flytte elever fra et sted til et andet. Men vi så helst, at man ikke flyttede dele af Sct. Nicolai Skoles distrikt til Asgård Skoles distrikt. I stedet burde man give os muligheden for at vokse og blive tresporet.

Vil skabe synergi Men hvis ikke Sct. Nicolai Skole skal afgive en del af sit skoledistrikt og på papiret skubbe kommende elever videre til Asgård Skole, får skolen på H. C. Andersensgade problemer med at rumme de ekstra børn fra Søndre Skoles distrikt. Det er skolen helt bevidst om, og derfor har skolebestyrelsen allerede et tidligt forslag klar:

Lad skolen overtage lokale fra det nærliggende museum KØS.

KØS er gammel skole - KØS er jo en gammel skole, som har rigtig gode bygninger, så det ville være et naturligt overlap. Vores tanke er at tage dialogen og kigge på, hvordan vi vil kunne bruge nogle af deres lokale og skabe en synergi, fortæller Søren Rindal Nielsen og fortsætter:

- Der er stadig trappeopgange, som vender ud mod Sct. Nicolai Skoles skolegård, gode toiletfaciliteter og klasselokaler i stueetagen, som i dag bruges af Køge Billedskole. Ved inddragelse af dele af KØS, som i dag ikke benyttes til udstillinger, vil der kunne huses adskillige klasser.

Indtil videre har Sct. Nicolai Skole dog ikke været i kontakt til museet, men Søren Rindal Nielsen peger på, at man sidste år samarbejdede med KØS under nedlukningen, da elever fra skolen midlertidigt fik undervisning på museet.

Ros for idéen Sct. Nicolai Skole har sendt idéen om at udvide med lokaler fra KØS til de lokale politikere, men spørger man næstformanden i Skoleudvalget, har han umiddelbart svært ved at se idéen blive realiseret.

- Det er en super interessant idé, og jeg vil gerne rose bestyrelsen for at bringe det på banen og tænke kreativt. Jeg har dog svært ved at se, at idéen kan blive til noget, og at der politisk kan komme så meget medvind, at det kommer til at ske, siger Jeppe Lindberg (LA).

DAGBLADET Køge har været i kontakt med KØS, men museet vil ikke kommentere forslaget fra Sct. Nicolai Skole.