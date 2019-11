Se billedserie Forældre, børn og personale fejrede Sct. Georgs Gårdens Børnehaves 50-års fødselsdag i fredags - nu har de fået en forsinket fødselsdagsgave af Børneudvalget. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sct. Georgs Gårdens Børnehave lukkes ikke - nu skal den udvides

Køge - 07. november 2019 kl. 18:58 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år var forældre og personale i den lille Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup på barrikaderne for at kæmpe for deres daginstitution.

Den var nemlig indstillet til lukning som del af en større spareplan på børneområdet.

Dengang lykkedes det at overtale politikerne til at bevare den lille børnehave, men - for et par måneder siden blev sparekniven så fundet frem igen.

Nu var det Teknik- og Ejendomsudvalget, der foreslog en lukning, og det blev begrundet med, at »der er ledig kapacitet i andre dagtilbud i området« samt at den lokale børnehave »i en periode har været økonomisk udfordret pga. af manglende søgning.«, skrev kommunens forvaltning.

Derudover mente man også, at »bygningen er forholdsvis dyr i drift«, og en »lukning af daginstitutionen og bygningen vil give en årlig besparelse på driften på 150.000 kroner«.

Slut med usikkerhed Det var dog op til Børneudvalget at tage den endelige beslutning, og på udvalgets møde i går var der fuld opbakning til, at Sct. Georgs Gårdens Børnehave ikke skal lukke - snarere tværtimod.

- Vi kan jo se nu på de seneste befolkningsprognoser, at vi kommer til at mangle daginstitutionspladser allerede ved udgangen af 2021, og det gælder også i Borup-området, forklarer Børneudvalgets formand, Pernille Sylvest (S).

- Så der er bred enighed i udvalget om, at Sct. Georgs Gårdens Børnehave skal bestå.

- Det vil jo ikke give nogen mening at lukke den nu, og så står vi og mangler pladserne om mindre end to år, siger hun.

Pernille Sylvest understreger samtidig, at den usikkerhed, som de gentagne forslag om lukning af institutionen naturligt nok har medført, nu skal manes i jorden.

- Vi taler jo om en både populær og veldrevet institution, som det helt sikkert er værd at investere i - så det har vi tænkt os at gøre.

Skal have vuggestuedel Både forældre og personale har i deres høringssvar i forbindelse med det seneste forslag om nedlæggelse peget på muligheden af at gøre børnehaven til en integreret institution - det vil sige, at den også får en vuggestue-afdeling.

»Institutionsbestyrelsen vil foreslå Teknik og Ejendomsudvalget at investere i ejendommen og udbygge denne med 12 vuggestuepladser. Dette kan gøres for en meget lille investering i forhold til at skulle ud på et senere tidspunkt og etablere en helt ny institution. Denne løsning vil lette presset på områdets mangel på vuggestuepladser og løse institutionens mangel på børn til ledige pladser«, står der blandt andet i et høringssvar.

Og politikerne har lyttet.

- Fødekæden af nye børn til børnehaven har jo hidtil bestået af dagplejebørn og tilflyttere, og det er for sårbart, siger Pernille Sylvest.

- Derfor er vi indstillet på, at den bliver udvidet med en vuggestuedel.

- Derfor skal den nuværende bygning nu have et gennemgående eftersyn, så vi kan finde ud af, om den skal udvides, eller om der skal findes et helt nyt og større sted, for det er en væsentlig forudsætning for børnehavens overlevelse, at den bliver til en integreret institution, slår hun fast.

- Det vil så til gengæld også give en større stabilitet og fjerne den usikkerhed, der har præget stedet de sidste par år.

Genbrug er godt Med i planerne for udvidelsen bliver altså også en søgen efter et muligt andet sted at indrette institutionen.

- Det må meget gerne være i en af vores egne eksisterende bygninger, som vi for eksempel lige har gjort med Basen, hvor vi har bygget en tidligere SFO om til en daginstitution, siger Pernille Sylvest.

