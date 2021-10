Sat til salg for én krone: Her er salgsprisen

Boblehallen ved Køgehallerne er nu både nedpillet og frasolgt. Fremover skal den glæde beachvolleyspillerne i Copenhagen Beachvolley. Foto: Jens Wollesen

Køge - 20. oktober 2021 kl. 15:54 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Sølle én krone var prisen for Køge Kommunes udtjente boblehal ved Køge Idrætspark, da man tilbage i juni måned valgte at satte den til salg og siden indrykkede en annonce hos Den Blå Avis.

"Gør et kup og køb din helt egen sportshal," lød det i annoncen, hvor hallen vurderedes til at kunne bruges i helt op til 40 år.

Og ifølge TV2 Lorry har boblehallen nu fået ny ejer. Mediet skriver således på sin hjemmeside, at Copenhagen Beachvolley øjnede en god handel og endte med at slå til. Dog ikke uden, at man fik kamp til stregen.

- Vi købte den efter en budrunde, hvor vi endte med at give i omegnen af 55.000 kroner, fortæller sportschef hos Copenhagen Beachvolley, Martin Olafsen, til TV 2 Lorry.

- Vi havde faktisk i forvejen kig på en boblehal. Så var der nogle medlemmer, der for sjov fortalte, at der var en til salg for en krone. Det kiggede jeg videre på og fandt ud af, at det godt kunne lade sig gøre, tilføjer han.

Køber skulle dog også selv stå for nedtagningen af hallen.

"Med i handlen er betingelsen, at du selv nedtager hallen med teknikrum, gulv, ventilatorer, lysanlæg og indgangstunnel. Så får du til gengæld også svingdør, forankringer til dugen og en nødgenerator med i handlen," lød det i salgsannoncen.

Fem års tjeneste Med handlen er alle parter givetvis glade og tilfredse. For boblehallen havde i næsten fem år været placeret på parkeringspladserne ved Køgehallerne, hvor den fungerede som aflastning for de eksisterende haller, mens man ventede på færdiggørelsen af hal 3.

Da kommunen satte den til salg, fortalte kultur- og idrætsudvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) til DAGBLADET, at hallen mere end rigeligt havde udfyldt sin rolle.

- Nu har den stået i fem år og med tanke på de 2,5 millioner kroner, vi gav for den, var det måske en meget god handel. (...) Det er en dyr hal at have stående, og det har også holdt foreninger fra umiddelbart at ville overtage den, fortalte udvalgsformand og oplyste, at den afledte drift af hallen ligger på omkring 300.000 kroner årligt.

De driftsmidler skal Køge Kommune som bekendt ikke længere bekymre sig om, og dermed kan man nu lægge alle kræfterne i den nye hal 3, der blev indviet 24. september - og kommunens resterende idrætshaller naturligvis.