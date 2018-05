Artiklen: Sass vil have loft over direktørens løn

Afstanden mellem direktørens og medarbejdernes løn er blevet for stor. Det mener Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen, der i sin 1. maj-tale foreslår, at man skal sætte loft over virksomheders lønninger til direktøren. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Vi skal begrænse grådigheden. Hovedparten af værdierne er tilfaldet de få. Jeg mener, at der er grund til at tale om medejerskab og loft over fortjenesten. Man skal naturligvis have en god løn som direktør, men hvis man ikke kan finde ud af at sætte en grænse, så må vi gøre det, sagde Henrik Sass Larsen, da han i morges besøgte Hugos Kælder i Køge.