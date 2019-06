Sass i tænkeboks efter vælgersmæk: Jeg vil tage mig tid

Valget er en tilbagegang i antal af vælgere, som satte sit kryds ved mig personligt, og det giver mig selvfølgelig anledning til at analysere og tænke over den udvikling, skriver Sass Larsen på Facebook.

Køge - 06. juni 2019 kl. 18:03 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Sass Larsen vil tage en tænkepause, efter at vælgerne næsten dømte ham ude i Sjællands Storkreds. Her opnåede han ikke selvstændigt at få stemmer nok til et mandat i Folketinget. Det var kun med hjælp fra Socialdemokratiets listestemmer, at han fik det 8. og sidste S-mandat i storkredsen.

På Facebook annoncerer Sass torsdag eftermiddag, at han nu vil analysere situationen.

- Tak til vælgerne i Region Sjælland for valget til Folketinget! Jeg er stolt af at være repræsentant for Socialdemokratiet og vil arbejde flittigt for at skabe flere resultater, skriver Henrik Sass Larsen.

- Valget er dog også en tilbagegang i antal af vælgere, som satte sit kryds ved mig personligt, og det giver mig selvfølgelig anledning til at analysere og tænke over den udvikling. Det vil jeg tage mig tid til over de næste par måneder i samarbejde med min kreds, som jeg gerne vil rette en særlig tak til.

- Køge-kredsen har altid loyalt og flittigt bakket mig op. Det skylder jeg dem stor tak for. I dag glæder jeg mig over, at vi nu har udsigt til at få en socialdemokratisk regering, lyder det fra Sass.

Kredsformand: Vi skal lige sunde os I valgkampen har Sass Larsen arbejdet tæt sammen med formanden for Køge-Lejre kredsen, Jesper Hesselberg Andersen. Han uddyber Sass' udmelding således:

- Vi skal se på, hvad der skete og hvordan kan vi arbejde videre herfra. Det er ikke lige noget, vi klarer på en eftermiddag. Vi skal lige have lov til at sunde os lidt, siger Jesper Hesselberg Andersen.

Der har været spekuleret i, om Henrik Sass Larsen er syg. Er han det?

- Han er ikke syg. Han er frisk, svarer Hesselberg Andersen.

Kommer det som en overraskelse for Sass, at han kun med nød og næppe bliver valgt ind i Folketinget?

- Det var sgu nok ikke lige det, vi havde håbet på. Vi havde håbet på noget andet. Men Køge-kredsen har valgt et folketingsmedlem. Det er vi glade for.

Skal kigge bagud og fremad Er den lave vælgeropbakning et resultat af, at Sass Larsen har holdt sig væk fra at udtale sig til pressen?

- Det er det måske nok. Det er det, vi skal kigge på. Vi skal kigge lidt bagud og fremad, erkender Jesper Hesselberg Andersen.

Betyder Sass' udmelding på Facebook, at han vil tage orlov?

- Nej nej, nej nej. Vi skal lige sætte os ned og kigge på resultatet.

Ministerpost? Er Sass til rådighed, hvis han får tilbudt en ministerpost?

- Ja, selvfølgelig er han det. Han er valgt til Folketinget lige som alle andre, siger Jesper Hesselberg Andersen.

Henrik Sass Larsen fik i alt 4.017 personlige stemmer i Sjællands Storkreds.

Her kan du se opslaget fra facebook

