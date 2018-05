Fredag eftermiddag gæstede Henrik Sass Larsen (S) Bryghuset Braunstein i Køge, hvor hans nye bog »Exodus - vejen frem for centrum-venstre« blev offentligt lanceret. Foto: Simon de Visme

Sass Larsen i Køge: - Jeg har fået lov til at gå over stregen

Køge - 18. maj 2018

Fredag eftermiddag lagde folketingsmedlem Henrik Sass Larsen (S) vejen forbi Køge. Det skete i forbindelse med lanceringen af socialdemokratens nye bog »Exodus - vejen frem for centrum-venstre«, hvor Sass Larsen forsøger at give sit bud på, hvordan Socialdemokratiet bedre kan tackle væsentlige problemer og gøre partiet mere relevant for danskerne.

Bogreceptionen fandt sted på Bryghuset Braunstein i Køge, hvor de fremmødte havde mulighed for at få signeret et eksemplar og efterfølgende blive klogere på Henrik Sass Larsens tanker om bogens forskellige temaer. Det skete i en samtale med Weekendavisens journalist Arne Hardis, og de to kom vidt omkring i løbet af den times tid, der var sat af til interviewet.

Arne Hardis indledte samtalen med at påpege, at flere af Sass Larsens udtalelser i bogen ikke er blevet bakket op af ledelsen i Socialdemokratiet. Tværtimod. Den erfarne journalist henledte i den forbindelse opmærksomheden på partiets tidligere udviklingsordfører Mette Gjerskov, som blev fyret fra posten, efter hun gik imod partiets linje i forhold til burkaforbuddet.

- Forskellen er, at jeg har fået lov til at gå over stregen. Bogen har været forbi partiets ledelse, og det har betydet, at nogle ting er røget ud, forklarer Henrik Sass Larsen.

Læs hele historien i lørdagens udgave af DAGBLADET Køge.