- Man skal bøje sig dybt for at kysse en hønserøv. Den lære har vi lært med De Radikale. Vi nægter at give efter for udlændingepolitikken, sagde Henrik Sass Larsen i morges. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sass Larsen: Ny teknologi skal udnytte sol og vind langt bedre

- Den menneskeskabte udledning af CO2 er beviselig og med til at skabe et ustabilt klima og katastrofale følger for dyr og mennesker, hvis ikke vi formindsker udledningen. Den store synder er afbrænding af gas, olie og kul. Skal verden ikke have forhøjet vandstand, tørke og store skift i temperaturen, har vi tre valgmuligheder, indledte han.

20 milliarder kroner til at udvikle nye metoder til at dæmme op for klimaforandringerne. Det var budskabet, som Henrik Sass Larsen havde med til socialdemokraterne i Aktivitetshuset i Borup, hvor han holdt 1. maj-tale.

