Se billedserie Fredag eftermiddag gæstede Henrik Sass Larsen (S) Bryghuset Braunstein i Køge, hvor hans nye debatbog »Exodus - vejen frem for centrum-venstre« blev offentligt lanceret. Foto: Simon de Visme

Sass Larsen: Mere tillid til offentlige ansatte

Køge - 19. maj 2018 kl. 10:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en stund var det lokale folketingsmedlem tilbage i Køge. Nærmere bestemt Bryghuset Braunstein. Scenen var sat til lanceringen af Henrik Sass Larsens nye debatbog »Exodus - vejen frem for centrum-venstre«. En bog, der de seneste dage har skabt debat og sat dagsordenen i en lang række medier med udtalelser omkring et grådigt erhvervsliv, tilliden til offentlige ansatte og ikke mindst en afkriminalisering af hash.

Til fredagens bogreception fik de fremmødte mulighed for at få signeret et eksemplar og efterfølgende blive klogere på Henrik Sass Larsens (S) tanker om bogens forskellige temaer. Det skete i en samtale med Weekendavisens journalist Arne Hardis, og de to kom vidt omkring i løbet af den times tid, der var sat af til interviewet.

Arne Hardis indledte samtalen med at påpege, at flere af Sass Larsens udtalelser i bogen ikke er blevet bakket op af ledelsen i Socialdemokratiet. Tværtimod. Den erfarne journalist henledte i den forbindelse opmærksomheden på partiets tidligere udviklingsordfører Mette Gjerskov, som blev fyret fra posten, efter hun gik imod partiets linje i forhold til burkaforbuddet.

- Forskellen er, at jeg har fået lov til at gå over stregen. Bogen har været forbi partiets ledelse, og det har betydet, at nogle ting er røget ud, forklarer Henrik Sass Larsen.

Israel i EU er ikke urealistisk I salen hos Braunstein skinnede eftermiddagslyset stadig ind gennem flere ovenlysvinduer, og da klokken var rundet 17.00, indtog Sass Larsen og Arne Hardis deres ståpladser på den opstillede scene bag hver deres møre trætønde.

De henvendte sig til en halvstor forsamling - placeret ved to langborde - som primært talte venner, familier og andre socialdemokrater. På bordene stod masser af glas med øl, og stemningen var ikke overraskende positiv. Undervejs klappede salen også flere gange af Sass Larsens svar og pointer.

Arne Hardis forsøgte ellers et par gange under interviewet at prikke til den socialdemokratiske gruppeformand, der virkede både afslappet og åben og ikke nær så indigneret, som ordlyden i nogle af hans udtalelser fra den nye bog. Fredag morgen kunne man læse et interview af Henrik Sass Larsen i Weekendavisen af netop Arne Hardis, og de to kom omkring flere af de samme emner.

Et af dem var kapitlet om Israel. Her argumenterer Sass Larsen for, at Israel bør optages som fuldgyldigt medlem af både EU og Nato. Ledelsen i Socialdemokratiet har allerede været ude at sige, at det ikke er partiets politik, og til fredagens boglancering ville Arne Hardis vide, om forslaget ikke var »helt på månen«.

- Nej, det er ikke urealistisk, svarede Henrik Sass Larsen, der mener, at man både politisk, militært og ikke mindst handelsmæssigt kan styrke samarbejdet med Israel.

I samme ombæring gentog socialdemokraten en tanke, som han allerede har luftet i andre medier.

- Man kunne lade være med at angribe Israel og tage børn med til grænsen. Selvfølgelig er det voldsomt lige nu, men måske kunne Hamas udvikle for deres befolkning, fremfor at drive dem ind i politiske kampe og ofre dem ved grænsen.

Mere offentlig tillid Et andet emne, som blev vendt på scenen hos Braunstein, handlede om tilliden til landets offentlige ansatte. Sass Larsen vil skubbe kommunale politikere lidt i baggrunden og i højere grad give de offentlige medarbejdere mere ansvar til at bestemme over deres arbejde.

Et af midlerne kan ifølge Henrik Sass Larsen være flerårige kommunale budgetter.

- Der skal være mere forudsigelighed, og vi skal stole på, at medarbejdere og ledelse selv kan tilrettelægge arbejdet og få lov til at gøre en forskel, pointerede Sass Larsen og gav et eksempel.

- Hvis man eksempelvis nedbringer sygefraværet, så skal gruppen af medarbejdere på området selv beholde hovedparten af gevinsten. Man har løbende forsøgt at løse problemerne i den offentlige sektor oppefra gennem eksempelvis Moderniseringsstyrelsen og Kommunalbestyrelser, men det går altså ikke, siger socialdemokraten.

Han mener samtidig, at man bør bruge mindre energi på at måle på en helt masse parametre.

- For jeg har et indtryk af, at meget af den information ikke bliver brug til særlig meget. Vi har fået en masse bureaukrater i det offentlige, og antallet er nærmest lige så stort som antallet ude i marken. Der er blandt andet kommet nogle store kommunikationsafdelinger, men hvem efterspørger egentlig al den kommunikation?, spørger Sass Larsen.