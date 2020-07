Se billedserie De nye veninder, Sara Hansen fra Herfølge og Grethe Seerup fra Vemmedrup, fik for nylig skabt kontakt på onlineportalen Boblberg.dk, og nu er de begyndt at mødes fysisk. Og de har en hel masse til fælles, har de hurtigt fundet ud af. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Sara og Grethe mødtes i den digitale boble Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sara og Grethe mødtes i den digitale boble

Køge - 25. juli 2020 kl. 14:24 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blot tredje gang, at de to nye veninder mødes fysisk, men snakken går lystigt.

Jo mere de taler, jo mere går det op for dem, hvor mange ting de egentlig har til fælles.

- Ja, det viser sig jo, at du har rendt efter mig hele tiden, udbryder Grethe Seerup til både hendes egen og Sara Hansens latter.

Begge er de et stykke op i 80'erne, begge stiftede de for nylig bekendtskab med onlineportalen Boblberg.dk.

Ganske tilfældigt endda.

Sara Hansen blev nysgerrig på, hvad det mon var for boble, der pludselig viste sig på hendes computerskærm, og da hun så tastede info om sin alder og postnummer ind i boblen, dukkede en anden ældre kvindes billede op.

Grethe Seerup fra Vemmedrup.

- Det er utroligt, at mit billede ikke skræmte dig væk, siger Grethe Seerup med et højlydt grin, men Sara var nu langtfra skræmt.

»Nej, der sidder da en frisk, ung dame,« tænkte hun og sendte derfor en besked af sted på Boblberg.

Skulle de da ikke mødes og drikke en kop kaffe? Det ville Grethe bestemt gerne, svarede hun tilbage.

Hungrer efter samvær

Avisen er med, da Sara og Grethe har sat hinanden stævne en lun sommereftermiddag i førstnævntes hjem i Herfølge. Den lyserøde dug matcher Grethe Seerups blazer og bukser til fulde, og Sara serverer friskbagte boller, småkager og kaffe i Royal Copenhagen-kopper.

Netop kaffen binder Sara og Grethe sammen. For det kunne da være hyggeligt at finde nogen at drikke kaffe med og sludre om stort og småt, tænkte begge de ældre kvinder, inden de - mere eller mindre tilfældigt - kastede sig ud i det digitale eventyr.

- De, der drikker te, ja, dem kan vi ikke bruge til så meget. Det er kun kaffen, der gælder, lyder det spøgefuldt fra Grethe Seerup, inden Sara sætter ord på, hvorfor det gav mening for hende at søge selskab.

- Alt blev jo lukket ned efter coronaudbruddet. Alt det, jeg gik til i hverdagen, blev aflyst. Jeg gik kun ud af huset, når jeg skulle handle og blev generelt meget mere forsigtig, siger Sara Hansen, der blandt andet dyrker gymnastik, samt ofte er med, når Herfølge Pensionistklub samles.

Grethe Seerup flyttede til Vemmedrup fra Solrød Strand for godt to år siden, efter at hendes mand var gået bort. For hende gav det også meget mening at prøve Boblberg af.

- Man hungrer jo efter noget samvær og nogen at snakke med. Og jeg kendte ikke et øje i Vemmedrup, foruden min datter og hendes mand. Og så er det jo altid positivt at lære nye mennesker at kende, siger hun.

- Hvis man ikke selv gør noget for det, får man jo aldrig kontakt til andre, tilføjer Sara Hansen.

Flere møder

Hurtigt skulle da det også vise sig, at de har indtil flere ting til fælles.

De har arbejdet for samme virksomhed, »Kiksefabrikken Jensen og Møller,« dog ikke på samme tidspunkt. De har begge boet på Amager, endda særdeles tæt på hinanden. Og de har begge været gift med en ingeniør, fortæller de og klukker ved tanken om de udfordringer, der følger med netop dette.

- Man skal aldrig gifte sig med en ingeniør, de er simpelthen så kloge. Det tror de i hvert fald selv, griner Grethe, som straks får bekræftende smil og nik fra Sara.

Og mens de udveksler fælles erfaringer fra fortiden, konstaterer Sara, at det jo unægtelig virker til, at de har mødt hinanden flere steder. Uden umiddelbart at bemærke det.

Det var dog åbenbart først det digitale møde på Boblberg, der førte til, at de endelig kunne hilse på hinanden.

Og det har ingen af dem fortrudt indtil videre. For det er jo aldrig for sent at få nye venner, mener de begge.