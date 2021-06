Se billedserie Bålet på stranden ved Ølsemagle tiltrak mange børnefamilier, der fik sig en god oplevelse inden sengetid. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Sankthansaften: Endelig må vi mødes igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sankthansaften: Endelig må vi mødes igen

Køge - 24. juni 2021 kl. 10:49 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Fristelsen var stor, da der onsdag aften blev holdt børnevenlig Sankthans på Ølsemagle Revle.

- Nu rykker i ikke tættere på, lød det formanende fra en far til de tre drenge, der sad i sandet, få meter fra bålet, der skulle tændes.

Beskeden fik dem også til, at trække en anelse tilbage - men øjeblikket efter viste et spor i det fine sand, at fristelsen til at komme bare lidt tættere på, var for stor.

Rundt om bålet var samlet rigtig mange børnefamilier og andre, der nød sommeraftenen og samværet, de har savnet så længe.

Det var foreningen Kulturfuglen, der stod for festlighederne og inden bålet skulle tændes var der indbudt til fællesspisning ved Revlekiosken, hvor der var fyldt med familier, der hyggede sig ved bordene med deres grillmad.

Ved et af bordene sad familien Rasmussen:

- Det er fantastisk, at vi endelig må se andre mennesker efter corona-nedlukningen, lød det fra dem, mens herlighederne ved det veldækkede bord blev nydt.

Det var Peter Rasmussen, der havde set opslaget om den familievenlige Sankthans og indbudt resten af familien til at være med.

- Den tog de heldigvis imod og det er et virkelig godt arrangement, fortalte han.

Ved et andet bord sad familien Gade, der blandt andet består af Mark, der har boet hele sit liv ved Lyngen og nu glæder sig over at der igen er kommet liv på Ølsemagle Revle.

- Jeg har rendt og leget i området her som barn - det var dengang bare tæer og rustne søm ikke var farligt, sagde han med et grin og en hentydning til, at området var lidt mere vildt og uplejet dengang.

- Men så blev der ryddet op og i en længere periode skete der faktisk ikke ret meget hernede, fortsatte han og hustruen Camilla tog over:

- Derfor er det også vild at opleve, hvilken opbakning, der nu er til aktiviteterne hernede. det vil vi gerne støtte op omkring. Så er det jo bare dejligt at det hele foregår så tidligt, at vi også kan komme hjem i ordentlig tid bagefter.

De glæder sig begge over, at det »superlækre område« ved Ølsemagle Revle, nu bliver brugt og giver mulighed for at komme ud i naturen.

- Ved Lyngen er vi jo efterhånden blevet en del af byen, men bare 800 meter fra vores gadedør ligger det her naturområde, hvor der er helt stille og hvor man kan nyde fuglene fløjte; det er guld værd.

Noget der også er værdifuldt, er det fællesskab som Sankthans er med til understrege, lød det fra aftenens båltaler.

Den tjans blev overladt til Bob Bohlbro, der er formand for Kulturfuglen, der laver aktiviteter for borgerne i Køge Nord.

- Det er dejligt, at vi endelig kan være sammen og se så mange hernede på stranden. Sankthans er en fejring af sommeren og af lyset. I dag fejrer vi, at vi igen kan være sammen og at hverdagen snart vender tilbage, begyndte han og fortsatte om det magiske ved midsommernatten:

- Denne dag kan vi samles med naboerne, synge sammen og nyde naturens kraft omkring bålet. For fællesskabet i Køge Nord er det her en fantastisk tid og når vi tænker på, hvad vi har opnået sammen kan man se, at fællesskabet her ikke bare bliver større hele tiden, det bliver også stærkere.

Dermed var det tid til at Lyngespejderne kunne tænde bålet og de mange deltagere stemme i med Midsommervisen.

Deet var dog som om mange havde glemt teksten, for den kom først op at flyve, da der bagefter blev skruet op for Shubiduas version af samme vise.

De begynder dog ens og der var inden tvivl om, at familierne på revlen var enige i budskabet:

»Vi elsker vort land«