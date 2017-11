Sangtalenter indtager kirketårnet

Fredag 24. november danner kirketårnet i Køge Kirke for første gang ramme om Natkirken i samarbejde med Sidse Marie Olsen og Køge Ungdomsskole. Signe Asbirk, Sognepræst i Køge Kirke fortæller: "Hvis du nogensinde har været oppe i Køge Kirkes tårn, ved du at der kan være enormt langt op til toppen. Men forestil dig nu i stedet, at på din tur på vej op, for at nyde Køges flotteste udsigt, vil du kunne gøre holdt og lytte til smuk sang, sunget af Ungdomsskolens talenter."