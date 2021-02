Sammenstød i trafikeret vejkryds

Redningspersonale og politiet rykkede ud til et færdselsuheld, hvor to køretøjer var stødt sammen i det lysregulerede kryds ved Strandvejen og Stevnsvej i Køge. Det skete torsdag morgen klokken 9.47.

En 54-årig mand fra Køge var kørt af Strandvejen i sydøstlig retning, da han lyskrydset svingede til venstre mod Stevnsvej. Her blev han påkørt af en modkørende bil med en 58-årig mand fra Køge. Sidstnævnte forsøgte at bremse, men kunne ikke undgå at påkøre højre side af modpartens bil, som snurrede rundt, da den blev ramt.