Sammenstød i lyskryds

Søndag eftermiddag omkring klokken 15.30 skete et sammenstød imellem to biler i lyskrydset Marksvinget/Ringvejen, da en 33-årig mand fra Køge kørte ad Ringvejen mod syd, hvor han stødte sammen med en 54-årig kvinde fra Hårlev.

Den 33-årige blev sigtet for at have kørt over for rødt lys.