Se billedserie Anders Thaulow (tv) fra Holmebækskolen og Magnus Stålberg fra Herfølge Friskole glæder sig over, at skolerne kan stille fælles hold. Foto: Kim Rasmussen

Sammenholdet fylder hele banen

Køge - 05. oktober 2021 kl. 16:36 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Opbakningen er enorm. Bannere, flag og alle elever fra tre skoler i Herfølge er på plads på tribunerne på Herfølge Stadion. Dagens første modstander, udeholdet Store Heddinge Skole, mærker et hjemmeholds publikum i vinderstemning, allerede inden kampen er fløjtet i gang. Der bliver skreget, heppet og klappet igennem. Det her er noget, publikum har ventet spændt på.

Spillere - og andre elever - fra Holmebækskolen, Holmehus Specialskole og Herfølge Friskole stiller med fælles hold og publikum til intens kamp mod tre andre hold i dagens gruppespil.

- Det er helt fantastisk at samle skolerne på den her måde. Og på den måde også sikre, at de alle tre får mulighed for at deltage, siger lærer på Holmebækskolen Christian Hansen, som i dag også er en del af trænerteamet.

Elever fra de tre skoler har nemlig trænet sammen op til deltagelsen i skolefodbold, som betyder, at de har kunnet stille fælles hold. Kun Holmebækskolen er alene stor nok til med sikkerhed at kunne stille et 11-mands hold.

- Men det er nok nærmest det sammenhold, der har været mellem alle - både skoler, elever og lærere - som har været det bedste ved det hele. Det er vildt imponerende, hvor meget energi, der er lagt i det fra alle sider, siger Christian Hansen.

Alle bakker op Hver kamp byder på to gange et kvarters spil. Og allerede inden dommeren fløjter til første kampstart, flyder vinderstemningen udover banen fra de mange hundrede tilskuere.

Store Heddinge sætter hårdt fra start med et angreb, der når helt frem til en målchance, og et lettelsens sus rammer banen fra tribunerne, da det lykkes målmanden fra Herfølge at afværge, hvad der ligner en bold få centimeter fra at gå i kassen og sende udeholdet på måltavlen.

Og så sker der ellers noget. Herfølges gule drenge får vendt spillet, og når flere lange løb og også et par skud udefra mod mål, som desværre ikke når langt nok ind til at ændre på stillingen. Og sådan skifter det nu gennem hele første og anden halvleg. Holdene spiller meget lige op. Tempoet er højt og virker professionelt. De er stærke og har forberedt sig.

Men pludselig - med kun tre et halvt minut tilbage kommer Magnus Stålberg - med nummer ti på ryggen - fri på egen banehalvdel og løber sig gennem hele Store Heddinges forsvar. Det bliver til en målchance én til én mod målmanden. Det glipper. Men bolden er stadig gul.

Herfølge beholder bolden, som ryger nogle meter tilbage på banen, vender, bliver mellem fødderne på hjemmeholdet. Den gule syv'er Anders Thaulow har nu bolden. Med få sekunder tilbage af kampens anden halveg er han uhyggeligt tæt på at score kampens første mål.

Der fløjtes. Stillingen er 0-0. Men på tilskuerpladserne er der stadig vinderstemning. Spillerne hyldes. De vinker taknemmelige tilbage. Der venter to kampe mere i dag.

- Der er ikke så meget at sige. Jeg fik ramt den forkert, griner Magnus Stålberg, som til daglig går på Herfølge Friskole, efter den første kamp, hvor han var sekunder fra at score.

Også Anders Thaulow fra Holmebækskolen er i godt humør, selvom kampen ikke sendte dem foran på point.

- Det er bare rigtig fedt at komme i gang med at spille. Det er også stort at få lov at komme herind, siger han og kigger rundt på Herfølge Stadion og de mange fremmødte.

- Og så med sådan et publikum her, siger han storsmilende, men publikum tramper videre i gulvene, råber og ikke ser ud til at have brug for en pause.

Uden at have slået de tre skoler sammen i dag havde det været svært for i al fald friskolen at finde elever nok til at stille hold. Skolen har ikke så mange elever. Der er endnu færre på Holmehus Specialskole.

- Det er vildt lækkert, at vi kan gøre det sammen og stille hold sammen, siger Magnus Stålberg, mens Anders Thaulow stemmer i.

Flere af de unge mennesker kender også hinanden fra den ugentlige klubtræning, som intet har med deres tre skoler at gøre.

Og så er det blevet tid til kampstart i dagens anden udfordring, hvor der skal spilles mod Holmebækskolen fra Fensmark, inden formiddagen sluttes af mod Vestskolen fra Haslev.

Herfølge følger med Mandagens gruppespil endte med syv point til Holmegaardskolen fra Fensmark, fem point til Store Heddinge, fire point til holdet fra Herfølge og ingen point til Vestskolen fra Haslev, som Herfølge altså vandt over med 1-0 i den sidste kamp.

Først når de sidste kampe i de øvrige grupper er spillet færdige op til efterårsferien, står det klart, hvilke tre hold der som de bedste går videre fra Sydsjælland, og om Herfølges hold går videre til næste gruppespil. Selve finalen spillet først til april.

Det er blevet spillet skolefodbold siden 1961. Og alle danske folkeskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler kan deltage med to drenge- og to pigehold hver. Sidste år gik turneringen i gang, men blev aflyst undervejs på grund af coronanedlukningen.

Turneringen har fået navnet Ultra Skolepokalen og er i år et samarbejde mellem DBU og DR. Tidligere hed den Ekstra Bladet Skolefodboldturnering.