Sambaoptoget for børnene er en fast del af Køge Festuge, og i år får forældrene også mulighed for at gå med i forbindelse med weekendens Køgefestival.

Sambaoptog gennem byen for børn og familier

- Tag hele familien med og gå med i optoget. Klæd dig gerne ud, eller kom som du er. Alle er velkommen - små, store, unge og ældre, lyder invitationen fra arrangørerne, som altså opfordrer børnefamilierne til at være med til at skabe et festligt optog, lige som de understreger, at far og mor er meget velkomne til at gå sammen med børnene.